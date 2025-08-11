Diese Erkenntnisse liefert die Vorbereitung des FCA

Dass die Generalprobe in die Hose geht, ist noch nicht zwingend ein schlechtes Zeichen. Dennoch offenbarte der FC Augsburg zum Abschluss der Vorbereitung mit dem 0:1 gegen den AFC Sunderland, wo die Probleme liegen: Im Spiel nach vorn etwa gibt es Nachholbedarf, und das nicht nur deswegen, weil der einzige Angreifer Phillip Tietz einen Elfmeter verschoss.

Was allgemein von der Vorbereitung des FCA zu halten ist, welche Rolle die Verletzungen von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw sowie von Alexis Claude-Maurice spielen, inwiefern Sandro Wagner schon beim FCA angekommen ist und wer der Gewinner der Vorbereitung ist – das besprechen in dieser Woche Florian Eisele und Johannes Graf. Außerdem lohnt sich das Hören der Viererkette dieses Mal gleich doppelt: Wir verlosen zwei Luxus-Wochenenden zum ersten Spiel des FC Augsburg beim SC Freiburg. Wie man teilnehmen kann, ist in der Folge zu hören.

Wagner tritt auf die Euphoriebremse beim FCA - das Römertrikot ist ein Verkaufsschlager

Bemerkenswert war nach der Niederlage gegen Sunderland, was Trainer Sandro Wagner sagte: Der neue Coach sprach davon, dass man beim FC Augsburg „kleinere Brötchen“ backen müsse und diese Spielzeit als Jahr des Übergangs zu sehen sei. Das war in dieser Form noch nicht zu hören – baut da jemand angesichts des schwierigen Lernprozesses vor? Stürmer Phillip Tietz hatte nach der ersten Woche im Trainingslager schon betont, wie anspruchsvoll die Inhalte Wagners seien und dass ihm stellenweise der Kopf rauchen würde angesichts der vielen vermittelten Inhalte.

Dass die Euphorie im Umfeld des FC Augsburg immens ist – das zeigt nicht zuletzt der Hype um das neue Römertrikot, das innerhalb von nicht einmal zwei Tagen restlos ausverkauft war. Insgesamt 28.000 Shirts hat der FCA mit dem schwarz-goldenen Muster abgesetzt und damit wohl den allgemeinen Verkaufsrekord von über 30.000 Trikots aus dem Vorjahr egalisiert – und das wohlgemerkt, bevor der erste Ball in einem Pflichtspiel rollt. Warum einiges dafür spricht, dass das Römertrikot eine Neuauflage erfährt, ist ebenfalls im Podcast zu hören.