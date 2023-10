FC Augsburg

Balance, System, Selbstvertrauen: Diese Probleme muss der FCA lösen

Plus Unabhängig vom Namen: Auf den neuen Trainer des FC Augsburg wartet in der Länderspielpause Arbeit. Vor diesen sportlichen Herausforderungen steht der FCA.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Nach der Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 (1:2) hat sich der FC Augsburg auf eine ausführliche Analyse der Situation begeben. Sportdirektor Marinko Jurendic ist erst seit August beim Fußball-Bundesligisten tätig, nun muss er sich bereits mit einer sportlichen Krise auseinandersetzen. Enrico Maaßen ist am Montagabend als Trainer entlassen worden. Wer auch immer den FCA beim nächsten Spiel gegen den 1. FC Heidenheim betreuen wird (Sonntag, 22. Oktober, 17.30 Uhr/DAZN), auf den Coach warten Herausforderungen.

Balance In der Bundesliga kassieren viele Vereine viele Tore. Augsburg hat wie Bremen 17 Treffer kassiert, Darmstadt, Bochum und Mainz sogar 19. Problematisch wird die Fülle an Gegentoren, wenn die Offensive diese nicht auszugleichen vermag. Sprich: Wenn das Verhältnis nicht passt. Wer wenig trifft, muss gut verteidigen, um zu punkten. Genau hier liegt eines der Hauptprobleme des FCA. In den ersten Spielen versuchten die Augsburger über Ballbesitz und aggressives Pressing Torgefahr zu erzeugen. Weil dies zu unzähligen Gegentoren führte, stellte Maaßen auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferabwehrkette um. Dies ging zulasten der Offensive. Noch sind defensive Stabilität und offensive Durchschlagskraft nicht ausbalanciert.

