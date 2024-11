FCA gibt weiterem Talent langfristigen Vertrag

Nach Noahkai Banks, Mahmut Kücüksahin und Felix Meiser hat der FC Augsburg mit Tim Schnitzer einem weiteren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in diesem Jahr einen langfristigen Vertrag gegeben. Damit möchte der Fußball-Bundesligist das nächste Talent aus der Paul-Renz-Akademie schrittweise an die Lizenzmannschaft heranführen und seinen Weg der Förderung eigener Nachwuchsspieler konsequent fortsetzen. Der Schnitzer spielt seit der U10 beim FC Augsburg. In den vergangenen drei Spielzeiten wurde der 16-Jährige bereits in der nächstälteren Mannschaft eingesetzt und absolvierte so in der Saison 2023/24 bereits 22 Spiele bei der U17.

In der Hinrunde der aktuellen Spielzeit führte der defensive Mittelfeldspieler die FCA-U17 als Kapitän aufs Feld und in Hauptrunden-Liga A der DFB-Nachwuchsliga, kam in 13 von 14 Partien zum Zug und steuerte drei Treffer und drei Vorlagen bei. Einen Einsatz konnte der gebürtige Augsburger bei der FCA-U19 verbuchen und soll in der zweiten Saisonhälfte bei diesem Team weiter Spielpraxis sammeln. Als Junioren-Nationalspieler kommt Schnitzer auf bislang fünf Einsätze für den DFB und erreichte mit der deutschen U17-Auswahl jüngst die zweite Runde der EM-Qualifikation.

Sportdirektor Marinko Jurendic sieht in Talent Schnitzer großes Potenzial

„Tim Schnitzer ist ein Spieler mit großem Potenzial, weshalb er in der Vergangenheit vermehrt in der nächsthöheren Ausbildungsstufe eingesetzt wurde“, erklärte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic und fügte hinzu: „Mit diesem Ansatz wollen wir Tim in unserem Talentmanagement weiter fördern und ihn mit gezielten individuellen Maßnahmen behutsam an den Profifußball heranführen.“ Man freue sich, dass Schnitzer als langjähriger FCA-Spieler Vertrauen „in unsere Philosophie zeigt und wir ihn auf dem Weg zum Profi weiterhin begleiten und unterstützen können“.

Schnitzer ist in Augsburg aufgewachsen und spielt beim FCA seit er neun Jahre alt ist. Er habe immer davon geträumt, „eines Tages in der WWK ARENA aufzulaufen“. „Deshalb bin ich sehr stolz, dass der FCA mich auf meinem Weg in Richtung Profifußball unterstützen möchte und mir die Chance gibt, mich hier Stück für Stück zu entwickeln. Ich werde weiter hart arbeiten und freue mich auf meine weitere Zukunft in Augsburg“, teilte Schnitzer mit. (AZ)