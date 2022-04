Der FCA in der Einzelkritik: Vargas glänzt, andere enttäuschen

Plus Die Leidenszeit des Schweizers hat ein Ende. Gegen Mainz 05 erzielt er sein erstes Saisontor. In der zweiten Halbzeit sind die Augsburger fast nur noch mit Verteidigen beschäftigt.

Zwei Siege in Folge, das war das Ziel des FCA. Und dieses Ziel hat der Verein auch erreicht. Beim Spiel am Mittwochabend errangen die Augsburger gegen Mainz 05 einen 2:1-Sieg. Coach Markus Weinzierl trieb seine Spieler nach vorne. Hat das geklappt? Die Einzelwertungen.