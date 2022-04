FC Augsburg

18:41 Uhr

Weinzierl: "Sind nicht in der Lage, Spieler zu schonen"

Plus Dem Sieg gegen Wolfsburg wollen die Augsburger drei Punkte gegen Mainz 05 folgen lassen. Wie stehen die Chancen, dass das gelingt?

Von Marco Scheinhof

Zu einer erfolgreichen Fußballmannschaft gehört Konstanz. Wer seine Ziele erreichen möchte, sollte ein Wellental der gezeigten Leistungen vermeiden. Mal top, mal flop, auf Dauer geht das nicht gut. Der FC Augsburg hat in dieser Bundesliga-Saison noch keine zwei Partien in Folge gewonnen. Wäre das schon mal gelungen, sähe das Tabellenbild deutlich freundlicher aus. Doch vielleicht gelingt es den Augsburgern, ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase eine konstante Leistungsfähigkeit zu finden. Gerade rechtzeitig, um den Klassenerhalt perfekt zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen