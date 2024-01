Der FCA räumt weiter in seinem Kader auf: Mbuku geht nach Frankreich

Kurz nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach gibt der FC Augsburg eine weitere Personalentscheidung bekannt. Nathanaël Mbuku verlässt den FCA.

Die Aufräumaktion im Kader des FC Augsburg geht weiter: Am Sonntagabend gab der Bundesligist bekannt, dass Offensiv-Spieler Nathanaël Mbuku für ein halbes Jahr an den französischen Zweitligisten AS Saint-Etienne verliehen wird. Mbuku folgt damit Irvin Cardona zurück nach Frankreich.

Mbuku, der beim FC Augsburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 besitzt, soll beim Traditionsverein in seiner Heimat möglichst viel Spielpraxis und Wettkampfrhythmus sammeln. Mbuku war Ende Januar 2023 von Stade Reims in die Fuggerstadt gewechselt, kam aber weder unter Trainer Enrico Maaßen noch unter Jess Thorup über den Status des Einwechselspielers hinaus. Gerade mal drei Bundesliga-Einsätze hat der 21-jährige Flügelspieler vorzuweisen, einen davon in dieser Saison. Dreimal spielte Mbuku in der laufenden Spielzeit für die U23 des FCA in der Regionalliga Bayern, wo ihm zwei Tore und ein Assist gelangen

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic hofft auf Spielpraxis für Mbuku

„Wir sind von Nathanaëls Fähigkeiten und von seinem Potenzial überzeugt. Aufgrund der Konkurrenzsituation im Kader halten wir eine Leihe zum jetzigen Zeitpunkt jedoch für sinnvoll. Nathanaël soll in Saint-Étienne möglichst viele Einsatzminuten sammeln und sich weiterentwickeln, um im Sommer stärker nach Augsburg zurückzukehren“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Mbuku ist nach Irvin Cardona (Leihe zu AS Saint-Etienne), Masaya Okugawa (Leihe zum Hamburger SV), Japhet Tanganga (Leihe-Ende und Rückkehr zu Tottenham Hotspurs) und Aaron Zehnter (Verkauf zum SC Paderborn) der fünfte Fußball-Profi, der den FC Augsburg in der Winterpause verlässt. Damit kommt FCA-Sportdirektor Jurendic seinem Vorhaben immer näher, den FCA-Kader deutlich zu verkleinern.

Frederik Winther und David Colina stehen auch vor einem Wechsel

In den nächsten Tagen könnten auch noch Innenverteidiger Frederik Winther und Außenverteidiger David Colina abgegeben werden.

Einziger Neuzugang ist bisher Mittelfeldspieler Kristijan Jakic, der am Freitag von Eintracht Frankfurt für ein halbes Jahr ausgeliehen wurde (mit Kaufoption). Der 26-jährige Kroate feierte beim 2:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach am Sonntagabend bereits sein Debut.