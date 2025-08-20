Der FCA im Umbruch: Was bringt die neue Saison unter Sandro Wagner?

Nach einer eigentlich recht ordentlichen Bundesliga-Saison hat der FC Augsburg im Sommer einen umfassenden Umbruch eingeleitet. Nicht nur Trainer Jess Thorup musste gehen – auch in der sportlichen Führung hat sich viel getan. Mit Sandro Wagner übernimmt nun ein prominenter Name das Traineramt.

Im Podcast „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ ordnet Sportredakteur Florian Eisele die Lage ein: „Der FC Augsburg besteht in der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile zu 90 Prozent aus Sandro Wagner.“ Wagner selbst betont, eine „aktive Haltung“ vorzuleben und will damit nicht nur sportlich, sondern im gesamten Team einen neuen Impuls setzen.

Große Veränderungen im Kader gab es jedoch nicht. Mit Han-Noah Massengo verstärkt aktuell lediglich ein Neuzugang die Startelf. Die Erwartungen an Wagner sind trotzdem hoch, besonders was die Spielweise betrifft: Mehr Dynamik und ein attraktiverer Fußball sollen das Bild des FCA prägen. Eisele erwartet aber nur kleine Verbesserungen: Platz 11 sei realistisch, vor allem aber werde der FCA auf dem Platz mehr Freude bereiten.

