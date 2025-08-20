Icon Menü
FC Augsburg: Die Saisonvorschau im Podcast

Schon gehört?

Der FCA im Umbruch: Was bringt die neue Saison unter Sandro Wagner?

Neuer Trainer, neue sportliche Führungsriege und eine spürbare Euphorie: Der FC Augsburg startet nach einem großen Umbruch mit vielen Fragezeichen in die Bundesligasaison. Die Vorschau im Podcast.
Von Felix Gnoyke
    • |
    • |
    • |
    Wohin führt Sandro Wagner den FCA in der kommenden Saison? Darum geht es im Podcast.
    Wohin führt Sandro Wagner den FCA in der kommenden Saison? Darum geht es im Podcast. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

    Nach einer eigentlich recht ordentlichen Bundesliga-Saison hat der FC Augsburg im Sommer einen umfassenden Umbruch eingeleitet. Nicht nur Trainer Jess Thorup musste gehen – auch in der sportlichen Führung hat sich viel getan. Mit Sandro Wagner übernimmt nun ein prominenter Name das Traineramt.

    Im Podcast „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ ordnet Sportredakteur Florian Eisele die Lage ein: „Der FC Augsburg besteht in der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile zu 90 Prozent aus Sandro Wagner.“ Wagner selbst betont, eine „aktive Haltung“ vorzuleben und will damit nicht nur sportlich, sondern im gesamten Team einen neuen Impuls setzen.

    Große Veränderungen im Kader gab es jedoch nicht. Mit Han-Noah Massengo verstärkt aktuell lediglich ein Neuzugang die Startelf. Die Erwartungen an Wagner sind trotzdem hoch, besonders was die Spielweise betrifft: Mehr Dynamik und ein attraktiverer Fußball sollen das Bild des FCA prägen. Eisele erwartet aber nur kleine Verbesserungen: Platz 11 sei realistisch, vor allem aber werde der FCA auf dem Platz mehr Freude bereiten.

    Unser neuer Podcast: „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“
    Unser neuer Podcast: „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ Foto: Augsburger Allgemeine

    Schon gehört? In unserem wöchentlichen Podcast erfahren Sie alles, was uns bewegt. Wir geben tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Foltervorwürfe im Knast? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Gemeinsam mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen beleuchten wir die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.

    Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.

    „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

    Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Schon gehört?“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.

