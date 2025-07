Verstärkung für das Mittelfeld: FCA verpflichtet Han-Noah Massengo vom FC Burnley

Der FC Augsburg schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu und verpflichtet den französischen Mittelfeldspieler Han-Noah Massengo. Der Verein hat entsprechende Gerüchte nun offiziell bestätigt. Massengo erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Neuzugang für den FC Augsburg: Massengo kommt vom FC Burnley

Massengo kommt aus England vom FC Burnley nach Augsburg. Zuletzt war der 24-Jährige zum AJ Auxerre nach Frankreich ausgeliehen, dort zählte Massengo zum Stammpersonal und kam in der Regel im zentralen oder im defensiven Mittelfeld zum Einsatz.

Medienberichten nach soll der FC Augsburg für den Franzosen rund drei Millionen Euro an Burnley zuzüglich möglicher Bonuszahlungen überweisen. Die Vereine haben zur Transfersumme allerdings keine offiziellen Angaben gemacht. Beim FCA wird der Mittelfeldspieler künftig die Rückennummer 4 tragen.

„Mit Han-Noah konnten wir einen hochinteressanten und sehr dynamischen Mittelfeldspieler für unseren FCA gewinnen. Dadurch sind wir im Zentrum noch breiter und vielseitiger aufgestellt. Trotz seiner erst 24 Jahre bringt er bereits viel Erfahrung mit und verfügt zudem über großes Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und wünschen Han-Noah einen guten Start bei uns in Augsburg“, so FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Icon Vergrößern FCA-Trainer Sandro Wagner kann sich über einen Neuzugang freuen. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen FCA-Trainer Sandro Wagner kann sich über einen Neuzugang freuen. Foto: Marcus Merk

Mit Robin Fellhauer, dem ehemaligen Kapitän des SV Elversberg, der mit seinem Club nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hat, hat der FC Augsburg bereits einen weiteren Anwärter um einen Platz im zentralen Mittelfeld verpflichtet. Nachdem Franck Onyeka nach der Augsburg-Leihe wieder nach Brentford zurückgekehrt ist, scheint offen zu sein, wie Sandro Wagner seine Zentrale personell besetzen wird.

„Ich bin glücklich, ab sofort Teil dieses großartigen Klubs zu sein. In den vergangenen Jahren hat der FCA gezeigt, dass sich Spieler hier hervorragend weiterentwickeln können. Die Bundesliga ist für mich ein großer Anreiz und ich bin gespannt darauf, das Stadion und die Fans kennenzulernen. Mein Ziel ist es, jeden Tag mein Bestes zu geben und mir meinen Platz im Team zu erarbeiten“, sagt Han-Noah Massengo laut FCA-Pressemitteilung.

Der FCA hat nun viele Optionen im Mittelfeld

Beim Testspiel des FCA in Gersthofen starteten noch Robin Fellhauer und Arne Maier im zentralen Mittelfeld, als heißer Kandidat für einen Stammplatz im Saisonbetrieb gilt derweil aber vor allem Kristijan Jakic, der sich aufgrund starker Leistungen in der Rückrunde berechtigte Hoffnungen machen darf. Mit Elvis Rexhbecaj und Tim Breithaupt melden außerdem weitere Spieler Ansprüche auf Einsatzzeiten an. Nun hat Sandro Wagner mit Han-Noah Massengo eine weitere Option hinzugewonnen.