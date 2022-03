Fans des FCA und der Augsburger Panther helfen Kriegsflüchtlingen

Gemeinsam will die Fan-Szene des FC Augsburg und der Augsburger Panther den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen. Nächsten Sonntag fährt ein Lkw nach Rumänien. Dafür brauchen sie Sach- und Geldspenden.

Seit das Hochwasser im Ahrtal im Juli 2021 verheerende Schäden anrichtete, helfen die im Ulrich-Biesinger-Tribüne e. V. organisierten Fans des FC Augsburg mit verschiedenen Aktionen. Diese Erfahrungen kommen ihnen jetzt auch bei der Organisation der Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zugute. Dabei arbeiten sie mit der organisierten Eishockey-Fan-Szene des Augsburger EV zusammen.

Vor allem Hygieneartikel, Verbandsmaterial und Medikamente werden benötigt

Am kommenden Sonntag werden Freiwillige einen LKW mit Hilfsgütern beladen und dann an die rumänisch-ukrainische Grenze fahren, um dort Unterkünfte von Kriegsflüchtenden zu beliefern.

Benötigt werden folgende Sachspenden:

Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Mundwasser, Seifen, Damenhygieneartikel, Küchenrollen, Toilettenpapier, Shampoo etc.),

Medizin-Produkte (Pflaster, Verbandsmaterial, Nahrungsergänzungsmittel)

Waschprodukte (Handtücher, Badeschlappen)

Batterien, Taschen- und Stirnlampen

Das alles kann bis Sonntag beim Fanprojekt Augsburg in der Sommestraße 38 abgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind Montag (15.30 Uhr bis 18.30 Uhr), Dienstag (14 bis 18 Uhr), Mittwoch (15 bis 20 Uhr), Donnerstag (15 bis 18 Uhr), Freitag (13 bis 18 Uhr), Samstag (10 bis 14 Uhr) und Sonntag (10 bis 13 Uhr). Andere Sachspenden werden nicht angenommen.

Es kann aber auch Geld gespendet werden auf das Konto UBT e. V. DE 94 7205 0000 0251 9148 67 Kennwort „Spende Ukraine“.

FCA versteigert Friedens-Aufwärmtrikots

Der FCA selbst stellte die beim Heimspiel gegen Dortmund getragenen Aufwärmtrikots für eine Versteigerung zur Verfügung. Die blau-gelbe Sonder-Edition mit einer Friedenstaube sowie dem Schriftzug „Friedensstadt Augsburg“ wurden in einer limitierten Auflage produziert und sind nicht käuflich erhältlich.

Raphael Framberger trägt eines der Ausweichstrikots. Foto: Ulrich Wagner

Der FCA versteigert die 16 signierten Exemplare bis Sonntag (13. März, 18 Uhr) auf der Plattform www.matchwornshirt.com. Der Erlös kommt zu 100 Prozent den Menschen in der Ukraine zugute.

FCA-Chef Klaus Hofmann organisiert Hilfslieferungen

Aber auch FCA-Chef Klaus Hofmann hilft mit seiner Firma Minimax Viking. Nach Informationen unserer Zeitung hat er schon Hilfslieferungen nach Ostpolen organisiert. Zudem will er so schnell wie möglich in Bad Oldeslohe Unterkünfte für Flüchtlinge schaffen.