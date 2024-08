Bedient sich der FC Augsburg in Frankreich?

Der FC Augsburg scheint in den letzten Stunden des Transfer-Deadline-Days noch sehr aktiv zu werden. In Kürze wird die offizielle Bestätigung des 13-Millionen-Euro-Transfers von Arne Engels zu Celtic Glasgow erwartet, der Belgier absolviert derzeit den Medizincheck in Schottland. Doch der FCA scheint auch auf der Suche nach einem Ersatz für den offensiven Mittelfeldspieler schon fündig geworden zu sein. Und zwar in Frankreich.

Wie verschiedene Medien berichten, hat sich der FCA wohl mit Alexis Claude-Maurice auf einen Wechsel geeinigt. Der 26-jährigen offensive Mittelfeldspieler würde ablösefrei kommen, da sein Vertrag beim OSC Nizza ausgelaufen ist und er derzeit vereinslos ist. Der Rechtsfuß bestritt bisher zwei Länderspiele für die französische Nationalelf und kommt in der Ligue 1 auf 102 Spiele und 31 Scorer.

Icon Galerie 7 Bilder Sieben Spieler hat der FC Augsburg in diesem Sommer bereits verpflichtet. Darunter sind mehrere Nationalspieler, die ab der Saison 24/25 das FCA-Trikot tragen werden.

Arne Engels wechselt nach Schottland - bleibt Niklas Dorsch beim FCA?

Es soll aber dabei nicht bleiben. Denn es soll auch der Transfer von Monacos Innenverteidiger Chrislain Matsima unmittelbar bevorstehen, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Der 22-Jährige kommt vom AS Monaco (Vertrag bis 2026) und soll mit einer Leihe und anschließender Kaufpflicht zum FCA wechseln. Dem Bericht zufolge soll sich das Gesamtpaket am Ende auf 5,5 Mio. Euro zuzüglich einer Million an Boni sowie inklusive einer Weiterverkaufsbeteiligung belaufen.

Der französische U21-Nationalspieler war in der Rückrunde von Monaco an Clermont Foot ausgeliehen. Es sieht alles nach einem Doppelschlag in Frankreich aus. Gut möglich, dass da auch die guten Kontakte des neuen FCA-Chefscouts Babacar Wane nach Frankreich eine Rolle spielen. Auch die Stürmer Samuel Essende und Steve Mounie haben einen französischen Bezug. Damit würden Attila Szalai (TSG 1899 Hoffenheim) und Márton Dárdai (Hertha BSC) in den Planungen keine Rolle mehr spielen.

Wird Ruben Vargas den FC Augsburg verlassen?

Es kann aber auch gut sein, dass den FCA noch Spieler verlassen werden. Die Akte Ruben Vargas ist immer noch offen und auch ein Wechsel von Mittelfeldspieler Niklas Dorsch scheint plötzlich wieder aktuell zu werden. Nach Informationen unserer Redaktion zeigt der RSC Anderlecht wieder Interesse und es soll auch Zweitligist Hannover 96 bezüglich einer möglichen Leihe beim FCA vorstellig geworden sein.