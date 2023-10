FCA-Trainer Thorup kündigt Sonderbewacher für Wolfsburgs Knipser Wind an

Gegen Wolfsburg steht die Heimpremiere für den neuen FCA-Trainer Jess Thorup an. Sein Ex-Spieler Jonas Wind spielt nun beim VfL - und wird genau beäugt werden.

Die Aufbruchstimmung beim FC Augsburg hat einen Namen: Jess Thorup. Mit dem Dänen gelang beim 5:2-Sieg in Heidenheim der erste Auswärtssieg seit über einem Jahr. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Sky) steht nun das erste Heimspiel als FCA-Coach für den 53-Jährigen an. Der Heimbereich des Stadions wird ausverkauft sein. Das sagt Thorup …

...zu seinem Start beim FCA:

"Ich bin jetzt seit zwei Wochen hier, das war eine heftige Zeit. Es war wichtig, dass wir das erste Spiel gewonnen haben, aber auch das Wie war wichtig. Wir lagen 0:2 hinten, aber haben immer daran geglaubt, dass wir was holen. Wir hatten in diesem Spiel fünf verschiedene Torschützen. Wir haben auch nach dem 3:2 noch nach vorne gespielt. Es gibt so viel Dinge, die wir fürs nächste Spiel mitbringen. Ich freue mich drauf, die Fans im Stadion zu begrüßen."

...zu den Personalien:

"Finn Dahmen (der im Training einen Ball an den Kopf bekam, Anm. d. Red.) geht es gut, er kann spielen. Kevin (Mbabu) ist zurück auf dem Platz, aber fürs Spiel reicht das noch nicht. Ruben Vargas ist zurück, hat alles mitgemacht und ist eine Option für Samstag."

...zum VfL Wolfsburg:

"Unser Fokus liegt auf uns. Was können wir aus dem letzten Spiel mitnehmen? Wir haben kurz über den Gegner gesprochen, auch einmal elf gegen elf gespielt. Aber ich versuche jetzt, auf die positiven Dinge aufzubauen Aber ich versuche, auf die positiven Dinge aufzubauen. Wir brauchen den Glauben und das Selbstvertrauen, das ist wichtig."

...zur wackeligen Defensive:

"Ich habe nach dem Spiel, aber auch heute darüber gesprochen. Wir haben ein offensives Mindset. Aber es wichtig, dass wir ein clean Sheet (ein zu-Null-Spiel) hinlegen. Es sind alle Spieler gefordert, das Tor zu schützen damit wir hoffentlich erstmals zu null spielen."

...zu Fredrik Jensen, der gegen Heidenheim drei Vorlagen gab:

"Ich kam hierher und habe mit neuen Augen auf jeden Spieler geblickt. Freddi ist ein kluger Spieler, er kann fast jede Position spielen. Ich weiß: Am liebsten möchte er in der Mitte spielen. Aber er kann der Mannschaft vom Flügel aus helfen. Er hat jetzt gegen Heidenheim drei Assists geleistet. Und jetzt kann er in den nächsten Spielen zeigen, dass das eine Position ist, die er auch gut spielen kann."

...zum Motto "Never change a winning Team"

"Ich weiß, was ein Sieg bedeutet und das Selbstvertrauen und der Glaube, die damit verbunden sind. Normalerweise würde ich sagen: Never chance a winning Team. Aber wir haben 30 Spieler im Kader und jeder versucht sich zu zeigen. Da muss ich versuchen, alles offen zu halten."

...zu der Datenanalyse:

"Wir haben mehr Sprints als Heidenheim gehabt, sind mehr gelaufen. Das ist für mich sehr wichtig. Auch das erste Tor war ein Konter. Das sind alles Kleinigkeiten, das bedeutet etwas. Spieler versuchen, ihr Potenzial auf dem Platz zu zeigen – und es gibt hier viel Potenzial."

...zu Niko Kovac:

"Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe in den letzten Jahren verfolgt, wie er das gemacht hat. Wolfsburg hat einen guten Start in die Saison hingelegt. Aber um ehrlich zu sein, kümmere ich mich nicht so viel darum, wer auf der gegnerischen Bank sitzt und blicke vor allem auf meine Mannschaft und versuche das Beste aus ihr herauszubekommen. Ich kenne und respektiere Wolfsburg seit vielen Jahren, aber ich will nicht über den Trainer sprechen."

..zu den Menschen in Augsburg:

"Sie sind sehr nett, sehr offen. Ich habe ein gutes Gefühl und freue mich auf die nächsten Monate und Jahre hier. Ich habe einen Film des Vereins über unsere Historie und die Fans gesehen. Wie uns die Fans in Heidenheim unterstützt haben, das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass sie das nun auch in unserem Stadion machen werden. Wir brauchen die Hilfe der Fans."

...zum besten Gegenspieler für seinen Ex-Spieler Jonas Wind beim FC Kopenhagen, der nun bei Wolfsburg spielt:

"Er ist ein sehr guter Spieler – nicht nur, was das Erzielen von Toren angeht, sondern auch für den Spielaufbau. Er geht viel in die Tiefe, da müssen wir aufpassen. Ich werde bestimmt ein oder zwei Mann darauf achten lassen, dass sie ein Auge auf Jonas haben. Er macht die Tore für Wolfsburg im Moment."

...zur tabellarischen Situation:

"Hoffentlich können wir nach oben schauen. Der Sieg hat der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben. Wir müssen zeigen, dass wir das zu Hause auch machen können. Und danach schauen wir auf die Tabelle. Jetzt geht es darum, alles hier zu stabilisieren, das ist wichtiger. Wir wollen zeigen, dass es nicht nur ein einzelnes Spiel war."

