07:35 Uhr

Statistik belegt: Kein anderes Team hat so viele Verletzte wie der FC Augsburg

Plus Fast 40 Tage fehlte jeder FCA-Profi durchschnittlich in der Hinrunde – das ist der Höchstwert der Liga. Woran das liegt und wie der FC Augsburg reagieren will.

Von Florian Eisele

Wenn Enrico Maaßen, der Trainer des FC Augsburg, in den vergangenen Monaten davon sprach, "kreativ" zu werden, war in den meisten Fällen gemeint, auf eine der zahlreichen Verletzungen reagieren zu müssen. An manchen Spieltagen stand dem FCA, auch infolge von Sperren, eine komplette Elf nicht zur Verfügung . Eine nun zur Winterpause veröffentlichte Auswertung liefert auch statistische Gewissheit: Keine andere Mannschaft der Fußball-Bundesliga hat derart viele Verletzte wie Augsburg.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

