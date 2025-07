So möchte der FCA gegen die Bayern die Offensive beleben

Diese eine Szene hat Jess Thorup dann doch länger beschäftigt. „Das war schon in meinem Kopf“, erklärt der Trainer des FC Augsburg. Ohne die Fehlentscheidung des Schiedsrichters, ohne den verwandelten Strafstoß hätte der FCA in Hoffenheim womöglich ein weiteres Mal die Null gehalten und hätte mit dem kleinstmöglichen Vorsprung im Fußball einen Sieg geholt. So mussten sich Thorup und seine Spieler mit einem 1:1 und einem Punkt begnügen. Thorup gibt Einblicke in sein Inneres, emotional sei das schwer zu verarbeiten gewesen. „Ein, zwei Tage hatte ich das Gefühl, jemand hat einem etwas gestohlen“, sagt der 55-Jährige nach der Trainingseinheit am Dienstagvormittag.

