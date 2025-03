1:1 in Hoffenheim: FCA baut eine Serie aus

Jess Thorup übte sich vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim weiterhin in Zurückhaltung. Verwies auf den rechnerisch nicht erreichten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga oder darauf, dass eine Teilnahme am Europapokal nicht als Losung ausgegeben werde. Der Fokus würde einzig und allein auf dem nächsten Spiel liegen, so der Trainer des FC Augsburg. Doch die Fragen nach einem internationalen Wettbewerb dürften nicht weniger werden. Denn auch in Hoffenheim hielt die beeindruckende Serie der Augsburger. Zwar siegte die Mannschaft beim 1:1 (0:0) nicht, blieb aber im elften Ligaspiel hintereinander ungeschlagen. Die Serie ohne Gegentor endete hingegen. Ein verwandelter Strafstoß bescherte FCA-Torhüter Finn Dahmen den ersten Gegentreffer nach 684 Minuten.

Thorup mangelte es ob des anhaltenden Erfolgs am Anlass, an seiner Startelf etwas zu verändern. Daher vertraute er jener Elf, die gegen den VfL Wolfsburg 1:0 gewonnen hatte. Nicht auf der Ersatzbank Platz genommen hatte Mergim Berisha. Thorup hatte eine kurzfristige Entscheidung angekündigt, ob der Leihspieler aus Hoffenheim mitwirken könne. Diese fiel negativ aus. In den ersten Minuten hätte Berisha keine Freude an der Partie gehabt. Die Augsburger warteten ab, während die Hoffenheimer nach spielerischen Lösungen suchten. So überstand Torhüter Finn Dahmen die Anfangsphase ohne Gegentreffer und stellte Gegentorlos-Rekorde von Manuel Neuer und Tim Wiese ein (je 619 Minuten). Später überholte er noch Oliver Reck (640).

FCA hat in der ersten Hälfte Glück bei einem Pfostentreffer

Den Gastgebern war anzumerken, dass sie seit Mitte November kein Heimspiel mehr gewonnen hatten. Überzeugt wirkten ihre offensiven Vorträge nicht. Zugleich beschränkten sich die Gäste in ihren Angriffsaktionen auf das Nötigste. Zerfahren, ohne Spielfluss präsentierten sich die ersten 20 Minuten, in denen TSG-Angreifer Marius Bülter per Kopfball die beste Chance hatte (18.). Augsburgs Passivität hätte dann fast Bazoumana Touré bestraft. Doch Dahmens Serie hielt, weil der Hoffenheimer an den Pfosten köpfte (25.). Wenig später hatte Bülter die nächste Chance, versemmelte aber seine Direktabnahme (26.).

Weder Kapitän Jeffrey Gouweleeuw auf dem Feld noch Thorup an der Seitenlinie gefiel der pomadige Vortrag, mit wedelnden Armen forderten sie mehr Aktionismus. Glück und Dahmen verhinderten auch beim nächsten Angriff den Rückstand (32.). Und der FCA? Mehr als ein geblockter Torschuss des sonst blassen Alexis Claude-Maurice gelang bis zur Pause nicht mehr (37.). Dass es zur Pause 0:0 stand, schmeichelte den Augsburgern.

Thorup reagierte, brachte Samuel Essende für den enttäuschenden Phillip Tietz. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff machte sich diese Maßnahme positiv bemerkbar. Der aufgerückte Cédric Zesiger flankte, Essende nahm den Ball aus der Luft und versenkte diesen im kurzen Eck zum 1:0 (46.). Dieser Treffer hinterließ bei den Hoffenheimern Wirkung, während die Augsburger nun mit eigenem Ballbesitz Sicherheit in ihr Spiel bekamen.

Fragwürdiger Strafstoß beendet Serie von Torhüter Finn Dahmen

Hoffenheim fiel lange Zeit in der Offensive wenig ein, dann glich es dennoch aus. Einen Schuss von Dennis Geiger blockte Chrislain Matsima, ehe Gouweleeuw der Ball an den Arm sprang. Schiedsrichter Tobias Reichel deutete mit Verzögerung auf den Elfmeterpunkt – eine diskutable Entscheidung. TSG-Kapitän Andrej Kramaric blieb cool, vesenkte locker zum 1:1 (71.). Nach 684 Minuten riss Dahmens Rekordserie.

Hoffenheim bemühte sich in der Schlussphase, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Als Dahmen faustete und danach Haris Tabakovic traf, forderten die Gastgeber einen weiteren Elfmeter. Dieser jedoch blieb zurecht verwehrt. So blieb es beim Unentschieden, das den Augsburgern mehr half als Hoffenheim.

Augsburg Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Wolf (72. Koudossou), Onyeka (72. Jakic), Rexhbecaj, Giannoulis - Jensen (80. Maier), Claude-Maurice (89. Pedersen) - Tietz

Tore 0:1 Essende (46.), 1:1 Kramaric (71./HE) Schiedsrichter Reichel (Sindelfingen) Zuschauer 21.427