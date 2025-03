Thorup vor Hoffenheim: „Keiner spricht in der Kabine über die Tabelle, Europa oder 40 Punkte“

Seit zehn Bundesligaspielen ist der FC Augsburg mittlerweile ungeschlagen und Torhüter Finn Dahmen, der jüngst auf dem Radar von Bundestrainer Julian Nagelsmann gelandet ist, ist bereits seit 613 Minuten ohne Gegentor. Nach der Länderspielpause will Jess Thorup den Flow mitnehmen und den zweiten Sieg im Kraichgau einfahren.

Das sagt Trainer Jess Thorup vor dem Spiel in Hoffenheim...

... über den Sieg des FCA gegen Wolfsburg:

„Nach dem 1:0-Sieg gegen Wolfsburg sind wir mit einer Serie von zehn Spielen ohne Niederlage in die Pause gegangen. Das ist etwas Außergewöhnliches für einen Verein wie den FC Augsburg. Das ist ein sehr gutes Gefühl, diesen Moment darf man nicht vergessen zu genießen.“

... über das anstehende Spiel in Hoffenheim:

„Es ist es Zeit, den Schalter wieder umzulegen und den Fokus auf das nächste Spiel zu richten. Wir wissen, es kommt nicht von allein. Wir müssen etwas dafür tun, dass wir wieder in den Flow kommen. Daran müssen wir hart arbeiten, aber das haben diese Woche von Anfang an gemacht. Wir haben sehr gute Einheiten auf dem Platz gemacht und sind für das Hoffenheim-Spiel bereit. Es sind immer noch acht Spiele, also 24 Punkte, zu vergeben. Die Saison ist immer noch lang.“

... über die Personalsituation beim FC Augsburg:

„Berisha war immer ein Thema. Er hat diese Woche planmäßig mit der Mannschaft trainiert. Er hat sich in allen Bereichen gesteigert und wir schauen, wie er auf die Belastung reagiert und treffen morgen eine Entscheidung, ob er im Kader ist oder nicht. Er hat zusammen mit Gumny, Pedersen und Koudossou nicht die gleichen freien Tage gehabt wie die anderen, sondern am Freitag und Montag ein echtes Training gemacht, um sich für dieses Spiel vorzubereiten. Das bedeutet auch, dass Gumny, Pedersen und Koudossou eine Möglichkeit für den Kader sind. Alle Nationalspieler sind zurück. Sie sind fit und gesund und bereit für das Spiel.“

... ob die Länderspielpause zu einem ungünstigen Zeitpunkt kam?

„Auf der einen Seite hatte man die Möglichkeit, mit der Familie die Ruhe und den Moment zu genießen. Auf der anderen Seite gab es aber auch die Möglichkeit zu evaluieren, was gut gelaufen ist. Wo müssen wir uns verbessern und vorbereiten für diese Woche auf Hoffenheim. Für mich ist das kein Problem, dass wir jetzt im Flow waren. Ich habe vom ersten Tag an der Mannschaft gesagt, dass wir jetzt ein paar Tage frei gehabt haben, aber jetzt müssen wir wieder in den Flow, in den Fokus zurückkommen.“

... wie der nächste Schritt für den FC Augsburg aussehen kann:

„Hoffentlich weitermachen, wie wir gegen den Ball arbeiten. Es liegt nicht nur an den Abwehrspielern oder dem Torhüter. Es liegt an der ganzen Mannschaft, wie wir gegen den Ball arbeiten. Es ist klar, wir wollen versuchen, uns offensiv zu verbessern, aber wir dürfen nicht denken, jetzt läuft alles da und jetzt ist der Fokus nur auf der Offensive. Ich habe das Gefühl, das merkt man in der Kabine und auf dem Platz, die Spieler können nicht abwarten, bis das nächste Spiel kommt.“

... wohin die Reise für den FCA geht:

„Aus Respekt vor den Gegnern werde ich nicht vom Klassenerhalt sprechen, solange es nicht hundertprozentig sicher ist. Wir sind auf einem sehr guten Weg und haben viele Punkte geholt. Keiner spricht in der Kabine über die Tabelle, Europa oder 40 Punkte. Wir sprechen über Hoffenheim, das nächste Spiel.“

... zur möglichen Gelbsperre von Matsima:

„Diejenigen, die mit Gelben Karten gefährdet sind, wissen das schon und wissen, wie man damit umgehen muss.“

... über die Schwierigkeiten gegen Hoffenheim:

„Ich glaube seit 2019 hat man in Hoffenheim nicht mehr gewonnen. Hoffenheim ist eine Mannschaft, die das Ziel hat, jedes Jahr in Europa zu spielen. Das ist ein Verein mit Geld, mit Qualität, wenn man den Kader anschaut. Das ist ein schwieriges Spiel, wir schauen auf uns. Wir kommen jetzt mit Selbstvertrauen, mit Flow, mit zehn Spielen ohne Niederlage. Man hat das Gefühl, wenn man auf den Platz geht, dass man jedes Spiel gewinnen kann, egal gegen wen wir spielen. Der Fokus liegt auf uns. Darauf haben wir uns die letzten Tage vorbereitet.“