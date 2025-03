Sonderfolge Viererkette: Der DFB hat seine Fühler nach Finn Dahmen ausgestreckt

2025 ist bislang das Jahr von Finn Dahmen: Seitdem der 26-Jährige in das Tor des FC Augsburg zurückgekehrt ist, ist es schwierig geworden, einen Treffer gegen Augsburg zu erzielen. Aktuell hat Dahmen seit 613 Minuten kein Gegentor mehr bekommen und steht damit aktuell auf Platz zehn der ewigen Bestenliste der Bundesliga. Sollte der Schlussmann auch im nächsten Bundesligaspiel nach der Länderspielpause gegen Hoffenheim seinen Kasten sauber halten, stünde die Bestmarke bei 703 Minuten, was Platz fünf in der ewigen Bestenliste bedeuten würde. Nur Timo Hildebrand (884 Minuten), Oliver Kahn (802 und 736 Minuten) sowie Manuel Neuer (770 Minuten) wären noch vor Dahmen. Wie erst jetzt bekannt wurde, sind auch dem DFB die starken Leistungen Dahmens nicht verborgen geblieben: Wie der FCA-Keeper auf Nachfrage bestätigte, steht er aktuell im erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele gegen Italien. Bedeutet: Sollte sich einer der drei derzeit nominierten Keeper verletzen, könnte Dahmen nachrücken.

Dahmen sagte in der Sonderfolge unseres FCA-Podcasts „Viererkette“: „Der Torwarttrainer des DFB hat sich bei mir gemeldet.“ Der überbrachte die freudige Nachricht. Die Freude darüber ist ihm anzumerken: „Das ist seine sehr, sehr coole Sache für mich, darauf bin ich sehr stolz. Es war, seitdem ich ein kleiner Junge war, immer mein Traum, Nationalspieler zu werden.“ Dass sich der DFB bei ihm gemeldet hat, sei eine „große Ehre“. Dass es nun so schnell gegangen sei - vor drei Monaten war Dahmen noch Ersatzmann beim FCA, jetzt jagt er einen Bundesliga-Rekord - sei verrückt. Zugleich gibt sich der FCA-Schlussmann bescheiden: „Ich habe noch nichts erreicht, von einem Spiel bin ich noch weit entfernt.“ Im aktuellen Kader der deutschen Nationalelf stehen Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Stefan Ortega (Manchester City). Dahmen hat bereits Erfahrungen im Nationaltrikot gesammelt: Für die U21 absolvierte er acht Spiele, wurde 2021 Europameister.

Icon Vergrößern FCA-Torwart Finn Dahmen war Gast in der Sonderfolge unseres Podcasts „Viererkette“ und stellte sich den Fragen von Johannes Graf (links) und Florian Eisele. Foto: Dominik Schmitz Icon Schließen Schließen FCA-Torwart Finn Dahmen war Gast in der Sonderfolge unseres Podcasts „Viererkette“ und stellte sich den Fragen von Johannes Graf (links) und Florian Eisele. Foto: Dominik Schmitz

FCA-Torwart Finn Dahmen könnte auch für Englands Nationalmannschaft auflaufen

Dabei könnte Dahmen, dessen Mutter Engländerin ist und der auch einen englischen Pass hat, nicht nur für die deutsche Auswahl spielen. Auch für die „Three Lions“, die neuerdings vom Deutschen Thomas Tuchel gecoacht werden, könnte Dahmen auflaufen. Dahmen, der zweisprachig aufwuchs und in seiner Kindheit besser Englisch als Deutsch sprach, fühlt sich beiden Ländern eng verbunden. Eine persönliche Entscheidung für oder gegen eine Auswahl habe er deswegen bisher nicht getroffen. „Ich konzentriere mich auf meine Leistungen im Verein und freue mich, wenn der ein oder andere mal anruft.“

Ansonsten gibt Dahmen Einblicke darin, wie er mit der aktuellen Zu-Null-Serie umgeht und was sie für ihn bedeutet, ob sich der FCA angesichts der nahen Europacup-Plätze neue Saisonziele geben muss, welche beiden Rituale er vor jedem Spiel pflegt und warum sich jeder Neuzugang in Augsburg erst einmal ein Video ansehen muss, das Dahmen in einem spektakulären Einsatz für die U23 seines Ex-Vereins Mainz 05 zeigt.

