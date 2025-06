Banks verlängert seinen Vertrag beim FCA um vier Jahre

Der FC Augsburg hat ein klares Leitbild. Und seine Ziele deutlich formuliert. Für den Fußball-Bundesligisten spielt es unter anderem eine große Rolle, dass künftig eigene Nachwuchsspieler noch stärker eingesetzt werden. Sofern sie die nötige Qualität mitbringen. Bei Mert Kömür ist dies bereits der Fall, auch Noakhai Banks ist auf dem richtigen Weg. Folglich ist es keine Überraschung, dass der Vertrag mit dem Innenverteidiger um vier Jahre bis zum 30. Juni 2029 verlängert wurde.

„Noahkai Banks hat bei seinem Bundesliga-Debüt und in der Rückrunde sein großes Potenzial bereits unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er sich im Profifußball durchsetzen kann“, sagte Geschäftsführer Michael Ströll und fügte an: „Dass ein FCA-Eigengewächs in seine elfte Saison am Stück bei uns startet, ist eine besondere Geschichte und ein Paradebeispiel für unsere Ausrichtung.“ Auch Banks freute sich über die Klarheit für seine Zukunft: „Ich bin hungrig auf mehr und möchte die nächsten Schritte in meiner Entwicklung gehen. Der Klub hat einen klaren Plan mit mir und setzt langfristig auf mich.“

Banks durfte sich in der vergangenen Saison mehrfach in der Bundesliga beweisen, nach Ansicht der Führungskräfte allerdings noch nicht ausreichend genug. Auch das war ein Kritikpunkt in den Analysegesprächen mit Jess Thorup und Marinko Jurendic. Beide haben ihre Arbeitsplätze vor wenigen Wochen verloren, auf der Trainerposition gibt es mit Sandro Wagner bereits eine Neubesetzung. Beim Sportdirektorposten soll nach Informationen unserer Redaktion bald die Verpflichtung des Paderborners Benjamin Weber bekannt gegeben werden.

Die Verlängerung von Banks ist ein wichtiges Zeichen: für die Ausrichtung des FCA und somit auch an viele Nachwuchsspieler, die auf eine Chance im Bundesliga-Team hoffen. Der 18-Jährige stand in der vergangenen Saison in acht Partien für den FCA auf dem Platz, in die Startelf schaffte er es dabei zweimal. Allerdings hatte er mit Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Cedric Zesiger und Keven Schlottbeck starke Konkurrenz.

Matsima spielt mit Frankreich gegen Deutschland

Daran wird sich in der neuen Saison voraussichtlich nichts ändern. Zesigers Verpflichtung wurde nach vorheriger Ausleihe aus Wolfsburg vor wenigen Wochen klargemacht. Matsima kämpft gerade mit Frankreichs U21 um den EM-Titel, am Mittwoch geht es im Halbfinale gegen Deutschland. Kann gut sein, dass sich der ein oder andere Verein zeitnah meldet, nachdem Matsima auch beim FCA durchweg überzeugende Leistungen gezeigt hatte. Bei einem hohen Angebot könnten die FCA-Verantwortlichen ins Grübeln kommen – wenngleich sie Matsima gerne behalten würden.

Banks wurde in Honolulu auf Hawaii geboren, er wuchs im Allgäu auf und begann seine Karriere beim TSV Dietmannsried. Er besitzt die deutsche und die US-Staatsbürgerschaft. Für die USA spielte er bereits in den Nachwuchsteams U17, U19 und U20.