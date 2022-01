Vor Frankfurt-Spiel: Ordner streckt FCA-Busfahrer mit Kopfstoß nieder

Eklat vor dem Heimspiel des FC Augsburg gegen Frankfurt: Ein Ordner schlug den Busfahrer des FCA nieder. Der musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Große Aufregung vor dem Spiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt gab es am Mannschaftsbus. Es kam zu einem Notarzteinsatz. Bilder zeigen, wie der Busfahrer des FCA, Yildiz Zekeriye, am Boden liegt und später von Mannschaftsarzt Jens Otto sowie einem Sanitäter weggeführt wird.

Nachdem die Mannschaft den Bus verlassen hatte, soll es zwischen einem Mitarbeiter des Security-Dienstes und Zekeriye zu einem Disput und einer Handgreiflichkeit gekommen sein. Der Securitymann soll Zekeriye mit einem Kopfstoß zu Boden gestreckt haben. Die Polizei hat den Vorfall bestätigt. Sie ermittelt wegen Körperverletzung. Die Presseabteilung des FCA bestätigte den Vorfall, konnte aber zunächst keine weitere Angaben machen.

Der Busfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden

Der Busfahrer musste nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzung oder den Grund der Auseinandersetzung kann die Polizei noch nichts sagen und verweist auf die laufenden Ermittlungen. Beide an dem Vorfall beteiligten Personen sowie die Augenzeugen sollen in den kommenden Tagen dazu vernommen werden.

