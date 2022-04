FC Augsburg

Warum Niklas Dorsch für den FCA immer wichtiger wird

Plus Niklas Dorsch zeigt in München eine starke Leistung. Vor allem kämpferisch geht er vorneweg, aber auch spielerisch wird der 24-Jährige immer besser.

Von Marco Scheinhof

Es war eines dieser Spiele, die Niklas Dorsch so liebt. In denen der 24-Jährige zeigen kann, was ihn auszeichnet: Kampfkraft, Laufbereitschaft, aber auch spielerische Momente. Augsburgs Dorsch hat in München keinen Zweikampf gescheut, egal ob rechts vorne in Bayerns Hälfte, oder links hinten an der eigenen Torauslinie. Dorsch warf sich vor die Bälle, wehrte so in der ersten Halbzeit einen Schuss der Münchner im eigenen Strafraum ab. Er jubelte über diese Szene wie andere Spieler über einen Treffer. Trotz allen Einsatzes, trotz guter spielerischer Ansätze hatte der FC Augsburg dennoch mit 0:1 verloren. An Dorsch lag es nicht.

