FC Augsburg

vor 20 Min.

Der FCA plant weiter mit Weinzierl

Plus Die Vertragsverlängerung des Augsburger Trainers steht offenbar kurz bevor. In München war der FCA zudem einen Unentschieden ganz nahe.

Von Marco Scheinhof

Stefan Reuter nickte. Ganz kurz nur, aber deutlich erkennbar. Es ging um die Zukunft von Markus Weinzierl. Der Vertrag des Trainers vom FC Augsburg läuft nach dieser Bundesliga-Saison aus. Geklärt ist eine Weiterbeschäftigung zumindest offiziell noch nicht. Sie ist aber sehr wahrscheinlich. „Das ist eigentlich keine Frage. Er weiß, was er am FC Augsburg hat, wir wissen, was wir an Markus Weinzierl haben. Jetzt schauen wir erst, dass wir die nötigen Punkte einfahren, um die Klasse zu halten, dann werden wir uns in aller Ruhe hinsetzen“, sagte der FCA-Manager am Samstagnachmittag. Um dann zu unterschreiben? Das kurze Nicken, da war es. Sieht also alles danach aus, als würde Weinzierl dem FCA länger erhalten bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

