Das neue FCA-Auswärtstrikot symbolisiert die Liebe zu Schwaben

Der FC Augsburg geht bei der Präsentation seiner neuen Trikot-Kollektion, wie viele andere Vereine auch, moderne Wege. Bei den Bildern und Videosequenzen steht nicht mehr so der Fußball im Vordergrund, sondern das Erzählen einer Geschichte, „Storytelling“ genannt. Es ist ein ausgeklügeltes Konzept der Werbebranche, um neue Käufergruppen zu erschließen. Das Trikot soll vor allem als Modestück wahrgenommen werden. Nicht nur der Fan, der das Trikot im Stadion trägt, soll das Trikot für knapp 90 Euro kaufen. Auch ein modebewusstes Publikum wird angesprochen. Zudem transportiert man eine Botschaft. Beim neuen Auswärtstrikot des FC Augsburg heißt die: „Schwabenliebe – Schwaben ist mehr als eine Region – Schwaben ist ein Gefühl“.

Der FCA stebt nach oben, nicht nur im Heißluft-Ballon. Foto: FC Augsburg

Das Fotoshooting soll die Verbundenheit des Bundesligisten zur Heimat Bayerisch-Schwaben zeigen. Deshalb wurden an Orten der Region gefilmt und Fotos gemacht. Die Aufnahmen sollen primär in den sozialen Medien wirken. So wurde das neue Trikot unter anderem in Augsburg, in Schwangau mit dem Schloss Neuschwanstein, am Hegratsrieder See (bei Halblech im Ostallgäu), sowie aus einem Heißluftballon über den Dächern Schwabens in Szene gesetzt.

Das FCA-Trikot am Hegratsrieder See. Foto: FC Augsburg

Dass dabei kein FCA-Profi zu sehen ist, liegt vor allem daran, dass die Fußballer beim Dreh im Urlaub waren. Es ist für die Geschichte – eine modebewusste junge Frau trägt beim Date, das in die Region führt, das neue FCA-Auswärtstrikot – auch nicht so wichtig. Auch im Design findet sich der Regierungsbezirk Schwaben wieder. Das Muster greift auf abstrakte Weise Elemente aus dem Wappen Schwabens auf. Gelbe Akzente an Kragen und Bündchen spiegeln mit dem roten Trikot die Farben von Bayerisch-Schwaben wider. Im Nacken findet sich zudem das Wappen des Bezirks.

Wer will, kann das FCA-Trikot auch beim Picknick mit einem Aperol Spritz tragen. Das ist Geschmackssache. Foto: FC Augsburg

Der FCA geht seit Kurzem neue Wege in Bezug auf Merchandising, hat es selbst in die Hand genommen und hat vor allem nach seinem Wechsel von Nike zum Ausrüster Mizuno großen Erfolg damit. Jetzt gibt es nicht mehr nur Trikots von der Stange, sondern exklusiv auf den FCA zugeschnittene Designs. In der vergangenen Saison war das weinrote „Römertrikot“ der absolute Renner. Insgesamt hatte der Klub im Februar über 25.000 Stück verkauft, am gefragtesten war das weinrote Römertrikot. Ein Verkaufsschlager.

Trikot wird am Samstag beim Spiel in Gersthofen präsentiert

Für diese Saison wurde das Heimtrikot nach einem Fan-Entwurf designt. Es wurde zum ersten Mal beim letzten Saison-Heimspiel gegen Union Berlin (1:2) präsentiert.

Philip Tietz mit dem neuen Heimtrikot. Er erzielte im letzten Saisonspiel das 1:0 gegen Union Berlin, am Ende verlor der FCA mit 1:2. Foto: Daniel Löb, dpa

Das neue Auswärtstrikot tragen die FCA-Profis am Samstag (14 Uhr) beim ersten Testspiel unter dem neuen Trainer Sandro Wagner beim Bezirksligisten TSV Gersthofen. Das Spiel ist ausverkauft. Es gibt keine Kassen mehr. 3000 Zuschauer sind zugelassen. Vielleicht trägt der eine oder andere ja schon das neue Trikot.