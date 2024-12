Neue Folge Viererkette: Der FCA gewinnt mit blutigem Einsatz 2:2 in Frankfurt

Ein Punkt in Frankfurt - das hatte sich für den FC Augsburg nicht zwingend angedeutet. Beim 2:2 des FCA beim Tabellenzweiten hatte sich Augsburg, das einmal mehr defensiv gut stand, aber ins Spiel gekämpft und sogar geführt. Stichwort Kampf: Der kam nicht zu kurz beim Tabellenzweiten. Gleich vier Profis mussten sich mit einem Verband verarzten lassen, einer davon war Stürmer Philipp Tietz. Über das Geschehen beim FCA sprechen diesmal Johannes Graf und Florian Eisele in der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

Die Szene nach dem Schlusspfiff sagte viel über das Spiel aus: Kristijan Jakic mit blauem Verband, Phillip Tietz mit einer Platzwunde – beide Symbolfiguren für eine Begegnung, die von vollen Körpereinsatz lebte. Tietz, der erneut seine Effektivität unter Beweis stellte, traf nicht nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich, sondern beeindruckte auch mit seiner unermüdlichen Mentalität: „Wir waren uns nicht zu schade, uns zu verletzen.“ Ganz nebenbei traf Tietz zum fünften Mal in dieser Saison für den FC Augsburg, was ihn zum besten Torjäger dieser Spielzeit macht. Auch nicht ganz schlecht. Zugute dürfte dem FCA aber auch gekommen sein, dass Tietz erstmals seit längerer Zeit in der Bundesliga wieder mit einem echten Sturmpartner auflief: Wie auch schon im Pokal in Karlsruhe war Samuel Essende an seiner Seite.

FCA-Kampfgeist: FC Augsburg erkämpft sich Remis bei Eintracht Frankfurt

Die Entscheidung von Trainer Jess Thorup, auf Wucht und Tempo durch Samuel Essende zu setzen, dürfte die richtige gewesen sein. Essende nutzte seine Chance und überzeugte mit seinem Treffer zum 2:1 – ein klares Signal im Kampf um einen festen Platz in der Startelf. Welche Spielweise gegen Leverkusen angesagt sein könnte, warum die Torhüter-Situation zum großen Vorteil des FCA werden könnte und warum es ein Vorteil gewesen sein könnte, dass Alexis Claude-Maurice diesmal verletzt fehlte - all das gibt es in der Viererkette zu hören.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.