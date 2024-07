FCA-Stürmer Dion Beljo wird zu Rapid Wien ausgeliehen

Am Montag fehlte der 22-jährige Stürmer schon beim Trainingsauftakt, er unterzog sich an diesem Tag dem obligatorischen Medizincheck in Wien. Heute Mittag verschickte der FC Augsburg dann die Pressemitteilung, dass Beljo für ein Jahr an den österreichischen Traditionsverein Rapid Wien ausgeliehen wird.

FCA und Rapid Wien einigen sich auf eine Kaufoption

Über die Modalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen, doch nach Informationen unserer Redaktion soll sich die Leihgebühr im mittleren sechsstelligen Bereich (rund 300.000 Euro) bewegen. Eine moderate Gebühr für den 22-Jährigen, der seit seinem Wechsel im Januar 2023 für den FCA in 44 Bundesliga-Spielen (fünf Tore, drei Assists) erzielt hat.

Allerdings haben sich der FCA und Rapid Wien auf eine hohe Kaufoption geeinigt. Die soll bei acht Millionen Euro liegen. Eine Rückkaufoption für den FCA soll es nicht geben.

FCA zahlte rund drei Millionen Euro an NK Osijek

Der FCA hatte Beljo im Januar 2023 vom kroatischen Erstligisten NK Osijek für eine Ablösesumme von rund drei Millionen Euro verpflichtet und mit einem Vertrag bis Juni 2027 ausgestattet.

Der FCA und Dion Beljo hoffen auf vermehrte Spielpraxis

„Mein klares Ziel ist es, durch die Leihe nach Wien wieder mehr Einsatzminuten und Scorerpunkte zu sammeln und viele Spiele von Beginn an zu bestreiten. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, dass es mit der Leihe geklappt hat, und freue mich auf die kommende Saison bei Rapid“, wird Beljo in der Pressemitteilung zitiert. FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic hofft auf viel Spielzeit für den jungen Stürmer: „Dion ist ein junger Spieler, der viel Potenzial in der Stürmerposition besitzt. Mit der Leihe zu Rapid Wien soll er viel Spielzeit bekommen, welche er in der vergangenen Saison nicht in dem Maße hatte, wie er und wir es erhofft hatten. Daher ist die Leihe die beste Option, damit er seine Fähigkeiten vermehrt zeigen und insbesondere regelmäßig spielen kann. Wir wünschen Dion eine erfolgreiche Spielzeit mit möglichst vielen Scorerpunkten in Österreich.“