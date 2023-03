Wichtiger Wintertransfer: Dion Beljo und sein erstes Mal gegen Bremen

Plus Mit seinem ersten Bundesliga-Tor ebnete Dion Beljo den Weg zum FCA-Sieg über Bremen. Er steht für die guten Wintertransfers des FC Augsburg – und will noch mehr.

Stefan Reuter kam gleich richtig ins Schwärmen, als er nach dem 2:1-Heimsieg gegen Werder Bremen auf den 1:0-Führungstreffer durch Dion Beljo angesprochen wurde. "Das war sensationell, super. Er war extrem bedrängt in dieser Situation. Das ist richtig gute Mittelstürmerqualität", freute sich der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg.