Neue Folge Viererkette: Für Trainer Jess Thorup wird es nun ungemütlich

Was für eine Blamage für den FC Augsburg: Mit großen Vorsätzen war die Mannschaft zur weitesten Auswärtspartie in dieser Saison angereist, wollte den Fans - 1000 hatten die lange Reise auf sich genommen - den ersten Saisonsieg bescheren. Zu sehen bekamen die FCA-Anhänger eine der schlechtesten Leistungen der vergangenen Jahre zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, mit 1:5 ging Augsburg beim Aufsteiger unter, der bis dato nur einen Sieg und die schlechteste Abwehr der ersten Liga auf dem Konto hatte. In der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, geht es um die Gründe und Ursachen der Demütigung an der Ostseeküste. Klar ist: Die Pleite wird nun für ein unruhiges Weihnachtsfest beim FCA sorgen.

Sportdirektor Marinko Jurendic hatte schon vor der Auswärtsfahrt die Bedeutung der Partie angesprochen. „Nach Kiel werden wir alles Weitere planen“, hatte der Schweizer gesagt. Nach fast der Hälfte der Saison scheint nun klar, auf wen sich der FCA verlassen kann - und auf wen nicht. Positive Erkenntnisse lieferte kein einziger im Augsburger Trikot an diesem Albtraumnachmittag. Der einzige FCA-Profi, der sich den Fragen der schreibenden Presse stellte, war Phillip Tietz und brachte es auf den Punkt: „Heute hat jeder von uns die Note sechs mit einem Ausrufezeichen verdient.“

Die Luft für FCA-Trainer Jess Thorup wird enger

Auch für Trainer Jess Thorup wird die Lage - auch wenn das offiziell noch niemand beim FCA zugibt - zunehmend dringlicher. Der Däne ist seit gut einem Jahr im Amt und kann auf eine wechselhafte Bilanz zurückblicken: Nach einem furiosen Start und einem guten Start in die Rückrunde war das Ende der vergangenen Spielzeit und der Beginn der aktuellen Saison nichts mehr, mit was man sich schmücken könnte. Auch die Spielweise, die zu Beginn noch erfrischend-offensiv war, ist mittlerweile einem komplett pragmatischen Ansatz gewichen.

Was nun für und was gegen Thorup spricht, warum sich FCA-Fans potenziell auch vor den ersten Spielen des neuen Jahres gruseln dürfen und was sich personell tun könnte - das ist in der neuen Folge der Viererkette zu hören.