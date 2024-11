Toaster, Hosenträger, Kuckucksuhr: Die bunte Welt der Fanshops

Na, haben Sie Ihr Brot heute Morgen auf einen schnöden Teller oder ein langweiliges Holzbrett gelegt, den Kaffee aus einer bunten Standard-Tasse getrunken und sich anschließend mit einer Zahnbürste aus der Drogerie die Zähne geputzt? Anfänger! Wo bleibt Ihre Liebe zum Sport? Das hätten Sie auch mit einem schönen Printlogo Ihres Lieblingsvereins genießen können. Tasse, Teller, Holzbrett, Zahnbürste: All das bieten heute die diversen Fanshops der Fußball-Bundesligisten an. Der simple Fanschal war gestern. Und das Ende der Eckfahnenstange ist noch lange nicht erreicht.

So gibt es schon seit vielen Jahren Toaster, die das Vereinslogo aufs Brot brennen. Das FCA-Modell zum Schnäppchenpreis von 49 Euro kommt nun mit einer spannenden Neuerung daher, die jedes Elternteil, das frühmorgens die Schulbrote fürs liebe Kind schmiert, in den Wahnsinn treiben wird. Ist der Toast fertig geröstet, ertönt die Augsburger Tormelodie.

Verkleidungen sind im Rhein-Ruhrgebiet ein großes Thema

Freunde des schlechteren Geschmacks können sich auf der Seite von Borussia Dortmund umschauen. Die Schwarz-Gelben bieten in eben jenen Vereinsfarben eine Vokuhila-artige Perücke feil. Linke Seite schwarz, rechte Seite gelb. 18 Euro das Stück. Ein Renner auf jedem Faschingsumzug. Vielleicht.

In dieselbe Kerbe schlägt Bayer Leverkusen, das anlässlich der fünften Jahreszeit im Rheinland einen „Hosenträger Karneval“ im Sortiment führt. Abwechselnd sind darauf das Vereinslogo, „Alaaf“ und ein Herz mit der Inschrift „Werkselfjeck“ abgedruckt. Mit 9 Euro immerhin nur halb so teuer wie die Perücke, dafür doppelt so modisch.

Der FC Bayern scheint Amazon Konkurrenz machen zu wollen

Während derlei Utensilien wenigstens noch annähernd etwas mit der Region (Leverkusen), dem Verein (Augsburg) oder dem Durchschnittsfan (Dortmund) zu tun haben, hat es sich der FC Bayern offenbar zur Aufgabe gemacht, dem Versandriesen Amazon Konkurrenz zu machen und jedes erdenkliche Produkt mit Bayern-Logo zu produzieren. Anders ist nicht zu erklären, warum die Münchner für 6,95 Euro einen pistolenförmigen Mückenstichentferner handeln. Da hätte sich der Verein lieber ein Fernglas der Marke Hoeneß überlegen können. Damit würden sie der Konkurrenz und nicht den eigenen Fans Schmerzen bereiten.

Den Vogel schießt buchstäblich der SC Freiburg ab. Für gut gemeinte 159 Euro gibt es die Breisgauer Quarks-Kuckucksuhr mit zwölf wechselnden Melodien. In der Mini-Variante kostet Quarks-Kuckolino immerhin nur 79 Euro.

Mal schauen, wann es in Anlehnung daran für den ersten Bundesligisten die rote Laterne im Fanshop zu kaufen gibt. Oder, in der Mini-Variante, das rote Laternchen.