Der wohl schönste Minijob der Welt – für Bayern-Fans

Den FC Bayern regelmäßig live sehen und dafür auch noch Geld bekommen? Geht. Der deutsche Rekordmeister überrascht derzeit mit einer lukrativen Jobausschreibung.

Wer eine Dauerkarte beim FC Bayern haben will, braucht Zeit. Und Glück. Am besten beides. Der Stammkundenkreis des Rekordmeisters ist so groß, dass Jahr für Jahr nur ein winziges Kontingent an Saisontickets frei wird. Wer jeden zweiten Samstag seinen festen Platz in der Allianz Arena haben will, muss quasi darauf hoffen, dass ein anderer Edelfan seine Dauerkarte nicht verlängert.

Nun gibt es aber eine andere seltene Möglichkeit, jede Partie des FCB hautnah mitzuerleben. Nicht nur umsonst, sondern sogar für Geld. Klingt wie eines dieser utopischen Gewinnspiele, ist aber die neueste Stellenausschreibung des aktuell Bundesliga-Zweiten: Die Bayern suchen Verstärkung für ihren Ordnungsdienst, genauer gesagt Leute, die den zehntausenden zahlenden Gästen ihren Weg auf den Platz weisen und ihnen für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Bedingungen: volljährig, gepflegtes Äußeres, keinerlei Vorstrafen

Der Fachkräftemangel im Veranstaltungs-Business scheint akut zu sein. Jedenfalls stellten die Bayern-Verantwortlichen am Sonntag beim öffentlichen Training sogar einen Aufsteller neben den Rasen: „Damit der Ball immer rollt“, heißt es darauf. Wie viel Geld es für den Job gibt, steht nicht darauf. Die Anforderungen aber sind in der Online-Stellenausschreibung auf der Bayern-Homepage klar definiert: Wer sich bewerben will, soll 18 Jahre alt sein, gepflegt, des Deutschen fließend mächtig, ein „tadelloses polizeiliches Führungszeugnis nachweisen“ und auch an Wochenenden und Feiertagen arbeiten können. Ob es auch ein wahrer Bayern-Fan sein muss? Unbekannt.

