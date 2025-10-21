„Hat den Spaß zurückgebracht“: FC Bayern verlängert vorzeitig mit Trainer Kompany

Der FC Bayern und Vincent Kompany - das war für die Münchner anfangs eine Notlösung. Große Namen sollten kommen, von Nagelsmann über Rangnick bis Glasner wurden etablierte Trainer des europäischen Fußballs gehandelt. Am Ende wurde es der Belgier, der zu diesem Zeitpunkt gerade mit dem FC Burnley relativ chancenlos aus der Premier League abgestiegen war. Kompany wurde anfangs durchaus kritisch beäugt - und überzeugte seither mehr und mehr. Nach einem Jahr Arbeit sprechen alle sportlichen Indikatoren für ihn: Elf Siege in elf Pflichtspielen, zuletzt der Erfolg gegen Verfolger Dortmund, aber auch die überzeugende Art und Weise sind Beleg für seine gute Arbeit. Nun vermeldete der FC Bayern, dass der Vertrag mit dem 39-Jährigen vorzeitig verlängert wurde. Statt wie bisher bis 2027 ist sein neues Arbeitspapier nun bis 2029 datiert.

In der Pressemitteilung betont der Klub die Wertschätzung für Kompany. Für Präsident Herbert Hainer, Präsident ist die Vertragsverlängerung „ein starker Vertrauensbeweis des Vereins nach seiner bisher großartigen Arbeit, zudem ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Stabilität beim FC Bayern. Vincent Kompany genießt bei den Spielern, in der Clubführung und bei den Fans große Wertschätzung.“

Vorstandvorsitzender Dreesen mit einer dezenten Spitze gegen Vorgänger Tuchel

Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen fügt an: „Vincent Kompany hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern – und der Funke ist richtig übergesprungen.“ Das darf durchaus als feine Spitze an Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel verstanden werden. Unter dem heutigen englischen Nationaltrainer gab es immer wieder atmosphärische Störungen, nach knapp eineinhalb Jahren war die Ära Tuchel in München zu Ende. Unter Kompanys Führung, so Dreesen, „ist eine echte Mannschaft gewachsen, die dominanten und attraktiven Fußball spielt. Die Verlängerung ist auch ein Signal an unsere Spieler. Zudem schätze ich Vincents Besonnenheit: Er drängt sich nie in den Vordergrund und macht unsere Spieler mit seiner akribischen Arbeit besser.“

Kompany selbst gibt die Komplimente zurück: Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat. Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe. Bisher war es eine großartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern!“

Bayern-Sportvorstand Max Eberl: Kompany ist eine „Identifikationsfigur“

Für Sportvorstand Max Eberl soll der gemeinsame Weg noch lange erfolgreich weitergehen: „Ich freue mich sehr über diese Verlängerung: Als wir Vinny verpflichtet haben, hatten wir eine klare Vorstellung von unserem gemeinsamen Weg, und er hat schnell bewiesen, dass er den FC Bayern voranbringt - auf wie neben dem Platz. Er ist eine Identifikationsfigur, die Spieler, Fans und alle im Club vereint, und wir wollen mit ihm langfristig etwas entwickeln.“