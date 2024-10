FCA-Trainer Jess Thorup: „Wir müssen eine Top-Leistung auf den Platz bringen, um Punkte zu holen“

Nach dem 2:1- Heimsieg gegen Mönchengladbach und der Länderspielpause steht am Samstag, 19. Oktober, das Auswärtsspiel des FC Augsburg gegen den SC Freiburg an. Im erst dritten Auswärtsspiel der Saison will Trainer Jess Thorup mindestens einen, im Idealfall sogar drei Punkte mit nach Hause bringen. Denn die Bilanz nach den ersten sechs Spielen ist bisher überschaubar: zwei Siege, einmal unentschieden und drei Niederlagen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel äußerte sich Trainer Jess Thorup, welche Spieler noch ausfallen werden, wie er die Spielbilanz verbessern möchte und wie es ihm nach einem Jahr beim FC Augsburg geht. Das sagte der 54-jährige Däne...

... zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach:

Ich habe nach dem Spiel gesagt: Ich hoffe, dass wir ganz schnell nach dem Spiel noch mal spielen können, um das Selbstvertrauen mitnehmen zu können. Für mich war es sogar ein sehr gutes Spiel gegen Gladbach. Wir haben die Länderspielpause genutzt, um viel und intensiv zu trainieren, auch mit einem Testspiel. Das ist sehr gut gelaufen. Jetzt ist unser Fokus natürlich auf Freiburg, die bestmögliche Leistung auf dem Platz, jetzt auch auswärts Punkte zu holen. Darauf haben wir uns vorbereitet.

... zur Aufstellung der Mannschaft beim Spiel gegen Freiburg:

Ruben Vargas ist immer noch raus, Daniel Klein auch. Ich habe mit Robert Gumny gesprochen, er hatte gestern den letzten Test sehr gut überstanden. Ich gehe davon aus, dass er ab jetzt alles mitmachen kann. Mads Pedersen hat leider diese Woche nicht mittrainiert, er hat immer noch Probleme mit der Wade. Das Gleiche gilt für Schlotterbeck. Obwohl es gut geht, hat er bis jetzt nicht trainiert. Ich warte noch auf morgen, aber ich habe so ein Gefühl, dass wir da kein Risiko eingehen werden. Sonst kann ich sagen, die Nationalspieler sind zurück, alle gesund, alle mit viel Selbstvertrauen.

... zu Frank Onyeka:

Als ich das gelesen und gehört habe, habe ich Frank angerufen. Er hat gesagt, es war ein Wahnsinn, vierzehn, sechzehn Stunden ohne Essen und Trinken und so weiter. Letztendlich haben sie entschieden, zurück nach Nigeria zu fliegen. Heute Morgen ist er zu uns gekommen. Ich habe schon mit ihm gesprochen, alles ist okay, alles ist geklärt. Natürlich war es ein schwieriger Tag, aber wir gucken jetzt nach vorne und er ist jetzt voll im Fokus für uns. Er ist bereit, er hat im ersten Spiel ungefähr 70 Minuten gespielt. Und das freut mich natürlich, weil Nigeria schon eine starke Mannschaft ist.

... zu Samuel Essende, der nach seiner Sperre wieder zurück ist:

Im ersten Spiel hat er etwa 70 Minuten, im zweiten Spiel hat er nicht gespielt. Er ist auch heute da, er war etwas auf dem Platz mit Frank. Alles ist gut, er ist gesund. Ob er jetzt von Anfang an spielt, das werde ich heute nicht sagen. Aber das gibt mir mehr Möglichkeiten zu überlegen, wie ich das Spiel aufbaue. Die Rote Karte ist für mich Vergangenheit. Jetzt schaue ich nach vorne und versuche, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu stellen.

... zum Spiel gegen den SC Freiburg am kommenden Samstag:

Freiburg ist wirtschaftlich weit vor uns. Uns geht es darum, sportlich nach Freiburg zu fahren und dort Punkte zu holen, hoffentlich auch einen Sieg wenn es möglich ist. Sie haben vier von sechs Spielen gewonnen, das ist natürlich ein toller Start. Das bedeutet etwas, auch für den neuen Trainer. Eine Kleinigkeit hat der neue Trainer auch verändert, die werde ich jetzt nicht verraten. Speziell zu Hause sind die ganz stark, da müssen wir eine Top-Leistung auf den Platz bringen, um Punkte zu holen.

... dazu, ob der FCA seine Delle überstanden hat:

Das Freiburg-Spiel ist für mich so ein Richtungsspiel. Da kann man dann sagen, sechs Spiele haben wir gute Leistung gebracht, leider haben wir nur sieben Punkte geholt. Jetzt müssen wir auswärts genauso wie zu Hause auftreten und Punkte mit nach Hause nehmen.

... zum Einsatz des Neuzugangs Alexis Claude-Maurice:

Er hat die letzten Wochen und Monate sehr hart trainiert. Wenn er jetzt nicht bei 100 Prozent ist, ist er sehr nah dran. Er hat auch einen guten Einsatz gezeigt gegen Gladbach. Er ist ballsicher, spielt in kleine Räume, ist schnell mit dem Ball, torgefährlich. Er ist eine Überlegung für die Startelf.

... zu seiner Bilanz nach gut einem Jahr als Trainer beim FC Augsburg:

Ich bin weiter als in der letzten Saison. Wir haben das Ziel erreicht, aber wir haben in der letzten Saison auch eine Chance verpasst. Jetzt kann man über die ersten sechs Spiele sagen: Da wären 100 Prozent mehr Punkte möglich gewesen. Das ist okay, aber auch nicht mehr. Wir müssen noch einige Schritte nach vorn gehen. Über das gesamte Jahr habe ich ein sehr gutes Gefühl vom Verein, vom Stadion, den Fans, von der Stadt. Ich fühle mich sehr wohl in Augsburg. Ist alles so gelaufen, wie ich es gedacht habe? Nein. Aber wir sind auf einem guten Weg.

... zum Ausfall von Schlotterbeck und die Chancen für Neuzugang Chrislain Matsima:

Ich gehe nicht davon aus, dass Schlotti bereit ist für ein Spiel. Dann habe ich drei Innenverteidiger plus einen ganz jungen Noahkai Banks. Da überlege ich natürlich: ‚Bleibe ich jetzt bei der Dreierkette oder was ist Plan B?´ Zu Matsima kann ich sagen: Er hat es 25 bis 30 Minuten gegen Gladbach sehr gut gemacht. Wir dürfen auch nicht vergessen: Er hat seit Langem nicht viel gespielt. Er hat leider auch keine Minute Einsatz bei der U21 in Frankreich bekommen. Aber wenn wir mit der Dreierkette weiterspielen, dann wäre es für ihn eine Möglichkeit, jetzt von Anfang an zu spielen.