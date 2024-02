Fußball

Gefühl und Big Data: Was Transfers im Fußball beeinflusst

Die Daten im Blick: Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic geht analytisch an die Dinge heran. Bei Transfers entscheidet der 46-jährige Schweizer aber auch anhand anderer Faktoren.

Plus Im Fußball werden während eines Spiels Tausende Daten gesammelt. Diese Flut an Zahlen fließt in die Transferpolitik ein. Zugleich urteilen Manager nach anderen Faktoren.

Von Johannes Graf

Wenn am Donnerstagabend das Transferfenster schließt, darf Marinko Jurendic erst einmal durchatmen. Tägliche Gespräche fallen weg, Entscheidungen sind getroffen, Verein und Spieler haben bezüglich des Kaders Klarheit. Der Sportdirektor eines Fußball-Bundesligisten hat ganz grundsätzlich selten Phasen der Untätigkeit, der Arbeitsaufwand steigert sich allerdings nochmals gegen Ende einer Wechselfrist. "Es ist einiges los", sagt Jurendic, der Sportdirektor des FC Augsburg. Sieben Profis hat der Erstligist abgegeben, einen Spieler verpflichtet. Der Fokus lag folglich darauf, den Kader zu verkleinern und anzupassen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass nicht jeder Spieler die Erwartungen erfüllte. Dass Geld für Profis ausgegeben wurde, sich die Investition bislang allerdings weder finanziell noch sportlich gelohnt hat.

Um die Trefferzahl bei den Transfers zu erhöhen, greifen die Klubs auf riesige Datensätze zurück. Vor allem beim Kauf von Spielern sollen Zahlen finanzielle Verluste verhindern und hochpreisige Weiterverkäufe garantieren. "Daten können extrem helfen, um den Wert eines Spielers genauer zu bestimmen", sagte Pascal Bauer, Mathematiker und Fußball-Datenanalyst für die deutsche Nationalmannschaft, bereits vor Jahren. Nicht nur Entscheidungen über Spieler werden von Daten beeinflusst, auch Trainer werden danach beurteilt. So soll der FC Liverpool einst auf einen Spezialisten vertraut haben, um Jürgen Klopp zu verpflichten. Ian Graham, der Datenexperte der Reds, hatte bescheinigt, dass die Dortmunder auch in der letzten, schwächeren Saison unter Klopp viele Torchancen verbuchten. Diese aber nicht nutzten. Wenn man es so bezeichnen möchte, log die Tabelle aus Grahams Sicht.

