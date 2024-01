FCA verleiht Frederik Winther nach Portugal

Der FC Augsburg gibt in der Wintertransferperiode einen weiteren Spieler ab und verkleinert seinen Kader. Abwehrspieler Frederik Winther wechselt zu einem portugiesischen Erstligisten.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg nutzt die Wintertransferperiode weiterhin, um seinen Kader auszudünnen. Trainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic hatten angekündigt, den vorhandenen Kader zu analysieren und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Ein Schwerpunkt liegt darauf, Profis mit geringen oder gar keinen Einsatzzeiten im Bundesligateam Spielpraxis bei einem anderen Klub zu verschaffen. Jüngstes Beispiel: Frederik Winther. Wie der Klub mitteilte, wird der Innenverteidiger bis zum Saisonende an den portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia verliehen. Über die Konditionen des Transfers vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen.

Sportchef Jurendic begründet die Leihe in einer Vereinsmitteilung so: "Freddy hat in den letzten Wochen und Monaten gute Fortschritte gemacht, weshalb er sich zuletzt auch eine Kadernominierung gegen Leverkusen verdient hatte. Trotzdem sind wir zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, dass eine erneute Leihe und damit verbunden die Erfahrung in einer guten europäischen Liga das Beste für seine weitere Entwicklung ist."

FC Augsburg hat Winther schon zweimal verliehen

Nicht zum ersten Mal schließt sich der Innenverteidiger einem anderen Klub an, um mehr Spielzeit zu erhalten. Der FCA hatte Winther vor der Saison 2020/21 für kolportierte 1,3 Millionen Euro verpflichtet, um ihn sofort wieder an den abgebenden Verein Lyngby BK zu verleihen. Der mehrfache U-Nationalspieler Dänemarks galt als Abwehrtalent. In Augsburg konnte sich der 23-Jährige allerdings nie wirklich durchsetzen, in Summe kam er in der Bundesliga auf fünf und im DFB-Pokal auf zwei Einsätze. Vor einem Jahr wurde Winther an Bröndby IF verliehen. Von dort kehrte er im Sommer zurück, ohne dass sich danach etwas an seiner Situation verändert hätte. Winther blieb im Kader Ergänzungsspieler ohne Spielperspektive.

Letztmals spielte er Mitte Oktober 2022 beim 2:3 gegen den 1. FC Köln. In der laufenden Runde stand Winther lediglich dreimal im Kader für ein Pflichtspiel, sonst wurde er weder von Trainer Enrico Maaßen noch von Nachfolger Jess Thorup berücksichtigt. Winthers Vertrag in Augsburg endet im Sommer 2025.

Winther reiht sich ein in die Zahl etlicher Winter-Abgänge. In der aktuellen Transferperiode hat der FCA somit Masaya Okugawa (Hamburger SV), Irvin Cardona, Nathanaël Mbuku (beide AS St.-Etienne), David Colina (Vejle BK/alle Leihe), Japhet Tanganga (Tottenham Hotspur/Leihende) und Aaron Zehnter (SC Paderborn/Verkauf) abgegeben.

