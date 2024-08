Europa-League-Auslosung der Ligaphase 24/25: Termin, Übertragung, Teams und Lostöpfe

Die UEFA Europa League ist ein jährlicher Fußballwettbewerb für europäische Vereinsmannschaften, der von der Union of European Football Associations (UEFA) organisiert wird. Es ist nach der UEFA Champions League der zweithöchste Wettbewerb für Vereinsfußball in Europa. An der Europa League nehmen Teams teil, die sich in ihren nationalen Ligen oder Pokalwettbewerben qualifiziert haben, oft jene, die knapp die Qualifikation für die Champions League verpasst haben.

Die UEFA hat für diese Saison einige Änderungen im Ablauf vorgenommen: Anstelle der traditionellen Gruppenphase treten nun alle 36 Vereine in einer gemeinsamen Liga an. Jedes Team spielt dabei gegen acht verschiedene Gegner – viermal im eigenen Stadion und viermal auswärts. Die Mannschaften, die nach diesen Begegnungen einen der ersten acht Plätze belegen, ziehen direkt ins Achtelfinale der Europa League ein. Die Vereine auf den Plätzen 9 bis 24 müssen in eine Play-off-Runde, deren Gewinner ebenfalls ins Achtelfinale einziehen. Ab dort wird im üblichen K.-o.-Modus bis zum Finale weitergespielt.

Als Gewinner der Europa League 2024/25 qualifiziert man sich automatisch für die Gruppenphase der Champions League 2025/26 - wenn man sich diese Teilnahme nicht schon über die nationale Meisterschaft gesichert hat. Aus Deutschland haben sich Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim qualifiziert.

Hier kommen für Sie die Infos zur Auslosung der Ligaphase der UEFA Europa League 2024/25. Die Setzliste, mögliche Paarungen und das genaue Prozedere werden am Tag der Auslosung ab 8.30 Uhr bekanntgegeben. Wir reichen die Einzelheiten natürlich sofort nach, sobald uns die Fakten vorliegen.

Europa League-Auslosung Ligaphase 24/25: Der Termin

Die UEFA hat die Auslosung der Ligaphase der Europa League für Freitag, 30. August 2024, angekündigt. Das Event findet ab 13 Uhr im Grimaldi-Forum in Monaco statt.

Mit dem neuen Format der Europapokal-Wettbewerbe werden keine klassischen Kugeln mehr verwendet. Stattdessen übernimmt eine Software die Auslosung, die jedem Team in der Europa League automatisch acht Gegner aus vier Töpfen zuweist. Dies ersetzt das alte, aufwändige Verfahren, das für den neuen Modus nahezu 1000 Kugeln und einen sehr langen Auslosungsprozess erfordert hätte.

Übertragung der Europa League-Auslosung für die Ligaphase 24/25

Die Übertragung der Auslosung live im TV und als Stream hat Sky übernommen. Während der Stream gratis und franko auf skysport.de sowie in der Sky Sport App zur Verfügung steht, muss man für die TV-Ausstrahlung etwas Geld anfassen: Die läuft bei Sky Sport News.

Die Übertragung des eigentlichen Turniers liegt exklusiv bei der Kölner Mediengruppe RTL Group. Damit wissen wir schon mal, dass einzelne Spiele der Europa League auch im Free-TV zu sehen sein werden - bei RTL oder Nitro.

Europa League - Auslosung Ligaphase 24/25: Welche Teams sind dabei?

17 Teams haben ihr Europa League-Ticket bereits in der Tasche. Hinzu kommen Ende August noch neunzehn weitere Qualifikanten, die sich aus den zwölf Playoff-Siegern für die Europa League sowie den sieben Verlierern der CL-Playoffs zusammen. Die bereits sicheren EL-Teilnehmer im Überblick:

Deutschland: Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim

Spanien: Athletic Bilbao, Real Sociedad

Niederlande: AZ Alkmaar, Twente Enschede

Portugal: FC Porto

Frankreich: Olympique Lyon, OGC Nizza

England: Manchester United, Tottenham Hotspur

Griechenland: Olympiakos Piräus

Türkei: Fenerbahce SK

Belgien: Royale Union Saint-Gilloise

Schottland: Rangers FC

Die Play-offs werden allesamt durch die jeweiligen Rückspiele am 29. August 2024 entschieden - die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Hinspiele. Den Spielplan und die Termine für das gesamte Turnier gibt es aber natürlich schon.

FK Dinamo Minsk vs. RSC Anderlecht: 0:1

Jagiellonia Białystok vs. Ajax Amsterdam: 1:4

Ludogorez Rasgrad vs. Petrocub Hîncești: 4:0

FC Lugano vs. Beşiktaş Istanbul: 3:3

LASK Österreich vs. FCSB Bukarest: 1:1

FK RFS vs. APOEL Nikosia: 2:1

Maccabi Tel Aviv vs. FK TSC: 3:0

PAOK Thessaloniki vs. Shamrock Rovers: 4:0

Ferencváros Budapest vs. FK Borac Banja Luka: 0:0

Molde FK vs. IF Elfsborg: 0:1

Sporting Braga vs. SK Rapid Wien: 2:1

Viktoria Pilsen vs. Heart of Midlothian: 1:0

Ein Blick in die Lostöpfe bei der Auslosung zur Ligaphase 24/25 der Europa League

Dieser Blick ist uns im Moment noch verwehrt. Sobald die UEFA die Katze aus dem Sack lässt, öffnet sich auch hier der Vorhang.