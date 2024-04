Deutschland schießt sich beim Eishockey in WM-Form

Vor 3100 Zuschauern im ausverkauften Kaufbeurer Eisstadion gewinnt die Eishockey-Nationalmannschaft mit 7:3 gegen den WM-Auftaktgegner Slowakei. Am Samstag geht es in Augsburg weiter.

Deutschland spielt gegen die Slowakei - das ist, wie wenn sich gute Bekannte treffen. Bei den Weltmeisterschaften duellieren sich beide Teams regelmäßig. Auch beim Turnier vom 10. bis 26. Mai in Prag und Ostrau treffen die beiden Eishockey-Nationen im Eröffnungsspiel der Ostrau-Gruppe aufeinander. Und weil der Weg zum Nachbar nicht weit und das Niveau ähnlich ist, trafen sich beide Länder am Donnerstag Abend in der Kaufbeurer Eishalle zu einem Testspiel. Es geht darum, das Personal in Schwung zu bringen und die Überzahl-Varianten zu üben. Nach einem unterhaltsamen Abend siegte Deutschland hochverdient mit 7:3 (2:2, 3:1, 2:0).

„Die Spiele gegen die Slowakei sind immer sehr zügig, beide Mannschaften sind schnell unterwegs, spielen schnelles Hockey“, sagte Harold Kreis. Die Kaufbeurer Arena war mit 3100 Zuschauern ausverkauft.

DEB-Team geht in Kaufburen gegen die Slowakei früh in Führung

Der Bundestrainer hatte vor der zweiten Vorbereitungsphase sein Team aufgefrischt. Noch fehlen allerdings die Akteure der Finalisten aus der Deutschen Eishockey-Liga. Aus der National Hockey League werden ebenfalls noch die wertvollsten Verstärkungen erwartet, allerdings sagt Top-Stürmer Tim Stützle (Ottawa) am Donnerstag ab. Das Gesicht der Mannschaft wird sich trotzdem bis zum Start der Titelkämpfe am 10. Mai gehörig verändern. In den ersten Minuten hatten die Gastgeber mehr vom Spiel. Deutschland kombinierte gefälliger und jubelte bereits in der zweiten Minute über das 1:0. Der Straubinger Joshua Samanski traf auf Vorlage seines niederbayerischen Klubkollegen Parker Tuomie.

Doch nach acht Minuten hatte sich die Slowakei sortiert und auf das schnelle Kombinationsspiel der Gastgeber eingestellt. Robert Lantosi und Oliver Okuliar in Überzahl stellten auf 2:1. Tobias Ancicka von den Kölner Haie verhinderte einen noch höheren Rückstand. Der Torwart stoppte zwei Alleingänge der Gäste.

So spielt Deutschland unter Harold Kreis Eishockey

Die Spielanlage von Kreis war sichtbar. Einmal in Scheibenbesitz soll seine Mannschaft mit dem Puck kreativ umgehen. Will heißen, dass die Scheibe nicht nach der Mittellinie nach vorne gedroschen, sondern nach Möglichkeit durchkombiniert wird. In Überzahl gelang noch vor der ersten Pause der 2:2-Ausgleich. Wojciech Stachowiak, eine der großen Entdeckungen im deutschen Team beim WM-Silbermedaillengewinn 2023, traf in den Winkel. Colin Ugbekile (Iserlohn) und Matthias Plachta (Mannheim) bedienten den Torschützen aus Ingolstadt. Der zweite Abschnitt ging klar an die Mannschaft von Kreis. Zunächst erhöhte der Noch-Augsburger Samuel Soramies, der wohl nach Mannheim wechselt, auf 3:2. Nur 46 Sekunden später traf in Unterzahl Tuomie (Straubing) zum 4:2. Lantoso verkürzte auf 3:4. Der Kölner Justin Schütz stellte wieder auf 5:3. Die deutsche Mannschaft kombinierte nun wie in der Anfangsphase. Die Slowaken wussten sich das eine oder andere Mal nur mit Befreiungsschlägen Luft zu verschaffen.

Ganz nach dem Geschmack des Kaufbeurer Publikums startete der Schlussabschnitt.

Daniel Fischbuch

(

Mannheim

) staubte nach einem starken Stachowiak-Solo zum 6:3 (42.) ab. In Überzahl stellte

Marc Michaelis

vom

EV Zug

(

Schweiz

) auf 7:3.

Deutschland

feierte den ersten Sieg in der WM-Vorbereitung und die Fans das Team. Am Samstag um 17 Uhr treffen die Eishockey-Bekannten

Am Samstag um 17 Uhr treffen die Eishockey-Bekannten