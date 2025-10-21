Vincent Kompany lässt die Bayern wunderbaren Fußball spielen, doch es gibt eine Schwäche

Der Sieg des FC Bayern macht die Liga gewiss nicht spannender. Die Münchner haben mit Borussia Dortmund nach RB Leipzig das nächste Team geschlagen, das sich vor der Saison vage Hoffnungen auf die Meisterschaft machen konnte.

Man wolle da sein, wenn die Münchner taumeln, sagen die Herausforderer gerne vor der Saison. Das Problem aus ihrer Sicht scheint, dass es bislang in der laufenden Spielzeit keine Anzeichen gibt, die Bayern könnten in eine länger währende Schwächephase geraten.

Da sein, wenn der FCB taumelt: Diese Chance suchen BVB und RB Leipzig vergebens

Der BVB verspielte ein besseres Ergebnis in München durch eine mutlose erste Halbzeit. Gleichwohl lieferten die Bayern eine beeindruckende Leistung vor der Pause. Danach aber gerieten sie unter Druck. Das war nicht nur einem Leistungsabfall geschuldet, sondern auch dem vehementen Auftritt der Dortmunder.

Sie zeigten durch mutige Zweikampfführung, wie der große Favorit herausgefordert werden kann. Allerdings verfügen zu wenige Mannschaften in der Bundesliga über die Qualität, den FC Bayern 90 Minuten lang vor Probleme zu stellen.

Vincent Kompany lässt beim FC Bayern wunderbaren Fußball spielen

Vincent Kompany hat eine formidable Mannschaft geformt. Dem Belgier ist es gelungen, dass seine Auswahl einen in vieler Hinsicht außerordentlichen Fußball zu spielen vermag. Das Pressing und Gegenpressing ist von enormer Qualität. Zudem lebt das Spiel der Münchner nicht nur von der immensen Energie im Erkämpfen des Balls, sondern überrascht immer wieder durch kreative Lösungen im Spielaufbau und beim Kreieren von Torchancen.

Dass sich ein aus Spitzenspielern zusammengesetzter Kader derart geschlossen einer Spielphilosophie verschreibt, ist nicht selbstverständlich und spricht für die Überzeugungskraft und den enormen Sachverstand des Trainers.

Problem für den FC Bayern: Sind sie körperlich gefordert, wird es eng

In Alphonso Davies und Jamal Musiala fehlen zudem noch Spieler, die der Qualität weiter zuträglich wären. Allerdings gibt es keine Garantie, dass Kompany im Verlauf der Saison einmal seinen kompletten Kader zur Verfügung hat. Das dürfte aber notwendig sein, um in der Champions League ein ernsthafter Anwärter auf den Titel zu sein.

Die Partie gegen Dortmund hat nämlich auch gezeigt, dass die Bayern Probleme bekommen könnten, wenn sie körperlich gefordert werden. Das wird vor allem im Frühjahr der Fall sein, wenn in sämtlichen Wettbewerben Entscheidungen und Vorentscheidungen fallen.

In der Bundesliga aber werden die Bayern voraussichtlich nicht in Gefahr geraten. Sie sind dort so stabil wie in den Hochphasen unter Hansi Flick, Jupp Heynckes oder Pep Guardiola. Für die Spannung der Bundesliga ist das schlecht. Wunderbar anzuschauen ist der Fußball der Münchner aber allemal.