Radsport

18:00 Uhr

Mountainbikerin Leonie Daubermann hat viel aufzuholen

Plus Der Mountainbikerin fehlen nach einem Kreuzbandriss 2022 im Weltcup viele Ranglistenpunkte. Darum muss sie in der neuen Saison erst einmal von weit hinten starten.

Von Robert Götz

Dass es beim ersten Weltcup-Lauf der Saison nicht für eine Top-Platzierung reichen würde, war Leonie Daubermann schon vor dem Start beim olympischen Cross-Country-Wettbewerb im tschechischen Nove Mesto klar. Und so war die 23-jährige Profi-Mountainbikerin aus Gessertshausen bei Augsburg mit ihrem 33. Platz am Ende nicht unzufrieden. „Nach meinem Kreuzbandriss im September bei der WM konnte ich keine Weltcup-Punkte mehr sammeln und musste darum vom Startplatz 50 oder so starten. Und auf der schnellen Strecke hier war das Vorkämpfen nicht so einfach.“

Die KTM-Factory-MTB-Team-Fahrerin holte Platz um Platz auf

Schon am ersten Trail staute sich das Feld, Daubermann verlor gleich eine Minute. Doch die KTM-Factory-MTB-Team-Fahrerin holte Platz um Platz auf. Nach knapp 1,5 Stunden auf dem technisch anspruchsvollen Rundkurs war Daubermann mit 5:23 Minuten Rückstand auf die niederländische Siegerin Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) die beste deutsche Fahrerin. „Auf nationaler Ebene habe ich schon mal die stärkste Leistung gezeigt“, freute sich Daubermann, die amtierende deutsche Meisterin. Das ist für sie wichtig für eine mögliche Qualifikation für die Olympischen Spiele in Frankreich. Die sind zwar erst 2024, doch schon jetzt geht es darum, sich gut zu positionieren.

