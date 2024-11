Majestätsbeleidigung bei den Königlichen: Spielerfrau gibt Taktiktipps

Wer oder was im Duden steht, hat es geschafft. Der Frigidär (Kühlschrank) ist ebenso aus dem Rechtschreibwörterbuch der deutschen Sprache gefallen wie das Bildschirmlexikon. Zwischen Spielende und Spielerin findet sich dagegen weiterhin und das ist auch gut so: Spielerfrau, die. Unter Gebrauch steht: umgangssprachlich, besonders Fußball. Seltsam, dass selten über den Mann einer Handballerin oder die Frau eines Volleyballers geschrieben wird. Vielleicht weil sich beide nicht so gut in Szene setzen können, wie die Spielerfrau im Fußball. Sie tritt gewöhnlich in Rudeln auf, was im Gegensatz zur Rudelbildung auf dem Rasen durchaus gewollt ist.

Im Phänotyp besticht die Spielerfrau durch ihr perfektes Äußeres. Sie verbringt ihre knapp bemessene Freizeit zwischen zwei Fußballspielen in Nagelstudios, Schönheitssalons und Shoppingmalls. Soweit das Klischee. Die Spielerfrau 4.0 kann jedoch mehr. Sie hat von Beate Rehhagel, die zur seltenen Spezies der Trainerfrau zählt, gelernt und durchdringt die Taktik. Es weiß doch jedes spanische Kind, dass Fede Valverde auf der rechten Seite von Real Madrid verschenkt ist, sondern im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen muss.

Mindestens eine Majestätsbeleidigung

Real-Trainer Carlo Ancelotti hatte den Uruguayer im Champions-League-Spiele gegen den AC Milan jedoch nach außen beordert und zur Halbzeit gar ausgewechselt. Mindestens eine Majestätsbeleidigung, wie seine Partnerin Mina Bonino auf X schrieb: „Bruder, die Sechs ist die Position, auf der Fede am besten spielt. Was erzählst du mir? Hahaha, wann verstehen sie verdammt nochmal, dass Fede kein Flügelspieler ist?“

Die ehemalige Sportjournalistin kennt sich aus. Der Account von Frau Bonino ist eigentlich geschützt. Trotzdem gelangten ihre Beiträge, die sie später löschte, an die Öffentlichkeit. Die Lage in der spanischen Hauptstadt ist angespannt. Dauer-Sieger Real Madrid strauchelt und verlor in der Champions League zu Hause gegen Mailand mit 1:3. Trainer Ancelotti fand eine interessante Formulierung dafür, dass seine Elf schlecht kickt. Die Mannschaft sei nicht in der Lage, eine gute Version von sich zu zeigen.

Spielerfrau festigt ihren Stammplatz

Auf die taktischen Verbesserungsvorschläge von Frau Bonino ging der „Bruder“ nach der Mailand-Pleite nicht ein. Es sei schwer, eine Meinung zu Dingen abzugeben, die Leute in den Sozialen Medien schreiben, konterte Ancelotti elegant. Außerdem verriet der Italiener den Grund für die Auswechslung. Er habe Valverde vom Platz genommen, weil er angeschlagen gewesen sei. Die Episode zeigt: Die Spielerfrau hat ihren Stammplatz im hinteren Mittelfeld des Duden gefestigt.