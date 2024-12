Wer bin ich? Worin sich Herrchen Toni Kroos und seine Hunde ähneln

Wer Waldi oder Hasso beibringt, Ball oder Stöckchen zu bringen, ist von den geistigen Fähigkeiten seines Lieblings überzeugt. Mehr noch. Für Blinde übernehmen die Vierbeiner bedeutende Aufgaben im Alltag, warnen vor Hindernissen oder ebnen den Weg an Ampeln. Mit ihrer feinen Nase spüren Hunde zudem Drogen auf oder finden Verschüttete. Hunde lernen schnell und handeln instinktiv. Jedoch nicht in jeder Situation folgt der Kläffer den Gedankengängen eines Albert Einstein. Von Hyperintelligenz sind Hunde weit entfernt. Beweis dafür: der Spiegeltest.

Blicken Luna und Balu in ihr Antlitz, sehen sie nicht sich. Sondern einen Fremden. Teils wird der Gegenüber sogar angebellt. Bislang haben in der Tierwelt nur wenige Arten den Spiegeltest bestanden: Menschenaffen, Elefanten, Delfine oder Elstern. Der Test basiert auf Selbst- und Fremdwahrnehmung. Kinder wissen ungefähr mit zwei Jahren, dass der Mensch im Spiegel sie selbst sind. Toni Kroos weiß also seit über drei Jahrzehnten, wer er ist. Da er inzwischen bald 35 Jahre alt ist, weiß er überdies, wie er ist.

Toni Kroos kritisiert Matthäus, den BVB und die Fifa

Kroos war ein begnadeter Fußballer, hat mit Real Madrid alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Unter anderem sechs Champions-League-Titel. Mit Deutschland holte er 2014 den WM-Pokal. Solche Erfolge lassen einen in sich ruhen. In einem Interview der Sports Illustrated, die ihn jüngst zur „Sportsperson of the year“ kürte, packte er seine Gelassenheit in Worte. „Ich hatte schon immer ein dickes Fell“, sagte er dem Magazin. Es habe ihn nie gestört, wenn er kritisiert wurde. Und weiter: „Man muss andere Meinungen doch ertragen können.“ Kroos selbst hat nach Ende seiner Karriere nicht mit Kritik gespart. Lothar Matthäus, der BVB, sogar der Weltverband Fifa bekamen diese jüngst zu spüren.

Womit man zwangsläufig wieder beim Selbstbild landet. Und zwar dem von Kroos. Nach einem gewonnenen Champions-League-Titel wagte es ZDF-Reporter Nils Kaben, nicht Huldigung an Huldigung zu reihen. Real Madrid hatte 2022 gegen den FC Liverpool gesiegt, allerdings kaum überzeugt. Danach gefragt, sagte Kroos: „Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen.“ Bei weiteren Fragen schüttelte der Spieler nur mehr den Kopf, ehe er das Interview abbrach.

Kroos eigen sind die beiden Beagle Lenox und Julius. Dass Ähnlichkeiten zwischen Hund und Herrchen bestehen können, ist wissenschaftlich belegt. Dass sich das sogar auf den Spiegeltest auswirkt, ist allerdings neu.