Dr. Andreas Kopton: "Understatement überrascht mich"

Starke Unternehmen? Erfolgreiche Sportler? Idyllische Landschaften? Was macht unsere Region aus? Wir haben bei IHK-Präsident Dr. Andreas Kopton nachgefragt.

Was ist für Sie typisch bayerisch/typisch schwäbisch?

Dr. Andreas Kopton: Als Präsident einer Wirtschaftskammer denke ich natürlich als erstes an unsere starke Unternehmerschaft in Bayerisch- Schwaben. Wir haben eine Vielzahl von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen in aller Welt gefragt sind.

Schwäbische Firmenlenker sind stark in der Region verwurzelt, engagieren sich vor Ort auch außerhalb ihres Betriebs und übernehmen stets Verantwortung für ihre Beschäftigten.

Was mich immer wieder erstaunt, ist das schwäbische Understatement. In bayerisch-schwäbischen Führungsriegen besteht die Gefahr, die Bodenhaftung zu verlieren, eher selten. Das gilt auch und gerade für international erfolgreiche Branchenführer, den sogenannten Hidden Champions.

Ansonsten sind für mich die tollen Landschaften, historischen Sehenswürdigkeiten und die kulturelle Vielfalt typisch für Bayerisch-Schwaben.

Wo ist Ihr persönlicher Lieblingsplatz in der Region?

Dr. Kopton: Ich lebe sehr gerne im Donau-Ries. Eine Landschaft, die ein Asteroideneinschlag hinterlassen hat, findet man schließlich nicht überall.

Im Ries ist Dr. Andreas Kopton häufig auf dem Fahrrad anzufinden. Foto: Geopark Ries e. V.

Das Nördlinger Ries, die Monheimer Alb oder die Täler von Kessel, Wörnitz, Lech und Donau lassen sich wunderbar laufend, manchmal joggend oder auch mit dem Fahrrad erkunden.

Zur Person: Dr. Andreas Kopton

Dr. Andreas Kopton, seit 2001 Vorstand der Harburger HPC AG, wurde 1956 in Cuxhaven geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder. Seit 2009 ist der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben.

Was andere Prominente zur Region sagen, lesen Sie hier.

Carolina Trautner: "Die Kombination macht's"

Hans-Peter Rauch: "Brauchtum, Tradition, Tracht"

Alle Artikel der Sonderbeilage finden Sie auch in unserem Blätterkatalog für "Typisch bayerisch - typisch schwäbisch".