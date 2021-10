Hans-Peter Rauch: "Brauchtum, Tradition, Tracht"

Starke Unternehmen? Erfolgreiche Sportler? Idyllische Landschaften? Was macht unsere Region aus? Wir haben bei HWK-Präsident Hans-Peter Rauch nachgefragt.

Was ist für Sie typisch bayerisch/typisch schwäbisch?

Hans-Peter Rauch: Eine gute Brotzeit, eine g‘scheite Blasmusik und eine griabige Atmosphäre, so wie wir sie aus den Festzelten und in den Biergärten kennen, das macht für mich die typische, gemütliche und entspannte bayerische Lebensart aus. Das ist ein wichtiger Teil unserer Kultur, der sich im Brauchtum, in den Traditionen, den Trachten und der Volksmusik widerspiegelt.

Ein Beispiel ist der typische Allgäuer Viehscheid in meiner Heimat. Da gibt es feste Abläufe, da lässt sich aus dem Schmuck des Viehs ablesen, wie der Alpsommer war und am Ende, wenn alles gut gegangen ist, dann spielt die Musik auf, dann essen und trinken alle miteinander und es ist gemütlich. Für mich ist das so echt.

An den Schwaben – und ich bin ja selbst einer – schätze ich im ganz positiven Sinn die Sparsamkeit. Wir überlegen lieber zweimal und prüfen, ob eine Ausgabe sinnvoll ist. Das ist keinesfalls verkehrt!

Wo ist Ihr persönlicher Lieblingsplatz in der Region?

Rauch: Nur wenige Kilometer von meinem Heimatort Waltenhofen-Hegge liegt der Niedersonthofener See. Mit dem Radl bin ich in einer knappen halben Stunde da und tauche ein in die idyllische Landschaft des Oberallgäus – und das zu jeder Jahreszeit. Im Frühjahr erlebe ich dort das Erwachen der Natur, das erste, zarte Grün auf den Wiesen und Sträuchern, während am Horizont die Allgäuer Berge noch schneebedeckt grüßen.

Im Sommer dann pralles Leben, Badebetrieb und Gäste, die sich an meiner schönen Heimat erfreuen. Im Herbst, wenn es ruhiger wird, bietet die Landschaft rund um den See eine bunte, farbenprächtige Kulisse und die vielen Wege laden zum Wandern ein.

Selbst im Winter, wenn der See friert, Schnee liegt und die Sonne scheint, dann ist dieser Ort für mich eine Kraftquelle, die mir viel gibt. Wenn ich mich dann auf ein Bänkle setze und den Blick in die Weite richte, dann fühle ich mich daheim und möchte den Augenblick festhalten. Das ist Glück.

Zur Person: Hans-Peter Rauch

Hans-Peter Rauch ist Präsident der Handwerkskammer für Schwaben und Metzgermeister. Er ist Inhaber der Metzgerei Rauch GmbH in Waltenhofen/Hegge. Neun Jahre war der 1962 geborene Allgäuer auch Obermeister der Fleischerinnung Kempten.

