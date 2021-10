Carolina Trautner: "Die Kombination macht's"

Starke Unternehmen? Erfolgreiche Sportler? Idyllische Landschaften? Was macht unsere Region aus? Wir haben bei Staatsministerin Carolina Trautner nachgefragt.

Was ist für Sie typisch bayerisch/typisch schwäbisch?

Carolina Trautner: Typisch schwäbisch ist für mich gelebte Tradition mit der Offenheit für das Moderne: Vom Maibaum aufstellen über die Trachtenkapellen bis zu unseren Hightech- Unternehmen – die Kombination macht's.

Mein Lieblingsessen sind die Kässpatzn, am liebsten in Gesellschaft mit Familie und Freunden, dann genieße ich die schwäbische Herzlichkeit, die in unserer Sprache zum Ausdruck kommt: das Kas(ch)perle und der Dialekt, der einfach nur sympathisch ist, wenn man Wörter wie „Gschdadl“ (Tüte) oder „Schebberle“ (Schlag) hört.

Wir sind traditionsbewusst und heimatverbunden,ich mag einfach die vielen Feste in unseren schwäbischen Gemeinden! Typisch schwäbisch ist auch, dass wir immer den nötigen Raum für Kreativität und Ideenreichtum lassen: Wenn ich an den Pioniergeist unserer Region in der Luft- und Raumfahrt und der künstlichen Intelligenz denke, zeigt sich: Wir sind selbstbewusst, aber ohne Überheblichkeit, weltoffen und neugierig.

Mich beeindrucken der Fleiß und die Innovationskraft unserer erfolgreichen Mittelständler und Familienunternehmen, die gleichzeitig bodenständig und fest verwurzelt sind. Und mit der richtigen Lebenseinstellung: Wir schauen, dass es passt.

Wo ist Ihr persönlicher Lieblingsplatz in der Region?

Trautner: Oberschönenfeld – dieser Ort vereint so viel: der Naturpark, die wunderschöne Kirche und das Kloster als Ort der Tradition, des Rückzugs und der Besinnung mit einem Meditationsweg, wo ich sehr gut abschalten kann.

Hier ist Carolina Trautner besonders gerne: Das Kloster Oberschönefeld. Foto: David Klein, stock.adobe.com

Gleichzeitig gibt es dort ein wunderbares Museum mit einer künstlerischen Galerie. Und für´s leibliche Wohl sorgt das Klosterstüberl mit vielen leckeren regionalen Gerichten. Der Biergarten und der inklusive Spielplatz sind ein echter Magnet für Familien in der Region. Ich bin dort einfach wahnsinnig gern!

Carolina Trautner: Zur Person

Carolina Trautner ist gebürtige Augsburgerin. Hier legte sie am Stetten-Institut auch ihr Abitur ab. Die studierte Pharmazeutin sitzt seit 2013 für die CSU im Bayerischen Landtag und bekleidet seit 6. Februar 2020 das Amt der Bayerischen Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Trautner ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

