Das sind die Attraktionen vom Augsburger Plärrer 2023

Zu den Fahrgeschäften des Augsburger Osterplärrers gehören Leopardenspur, Riesenrad, Kettenkarussell, Autoscooter, Geister- und Achterbahn. Details zu den Attraktionen 2023.

Der Augsburger Osterplärrer findet vom 9. bis 23. April 2023 statt. Welche Fahrgeschäfte diesmal auf dem Plärrergelände zu Gast sind, haben die Vertreter des Schwäbischen Schaustellerverbands e.V. am Donnerstag, 30. März 2023, im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet. Außerdem gab es Infos zu Öffnungszeiten, Programm und den Bierzelten. Unter den Attraktionen befinden sich zwei neue sowie eine Menge traditioneller Fahrgeschäfte. Auch ist wieder für jede und jeden etwas dabei – für Jung und Alt sowie für Familien und Adrenalin-Junkies.

Foto: Julia Paul

Die ersten Fahrgeschäfte sind schon aufgebaut. Schließlich verwandelt sich das Plärrergelände innerhalb von zwei Wochen vom Parkplatz zu einem Vergnügungspark. In einem Interview haben uns die Schaustellerinnen und Schausteller kürzlich verraten, wie der Aufbau des Augsburger Plärrers abläuft.

Neue Fahrgeschäfte auf dem Osterplärrer 2023

2023 zum ersten Mal auf dem Augsburger Plärrer dabei ist das "Take off". Wer in dem Rund- und Hochfahrgeschäft Platz nimmt, erfährt Werte vom bis zum Vierfachen der Erdbeschleunigung. Dazu rotieren die Gondeln auf einer bis zu 60 Grad geneigten Radscheibe.

Ebenfalls neu in Augsburg ist die Achterbahn "High Explosive". In ihrem themenorientierten Look verspricht sie Spaß für die ganze Familie mit Nebel- und Wassereffekten.

Traditionelle Fahrgeschäfte auf Plärrer in Augsburg

Zu den Klassikern, die zum Osterplärrer 2023 anreisen, gehören:

Lesen Sie dazu auch

die Leopardenspur

Die Leopardenspur darf auf dem Plärrer in Augsburg nicht fehlen. Das Fahrgeschäft besucht das Plärrergelände seit Jahrzehnten. Foto: Julia Paul

das 48 Meter hohe Riesenrad "Roue Parisienne" mit drehbaren Gondeln

"Roue Parisienne" mit drehbaren Gondeln das Rundfahrgeschäft "Break Dance"

das Kettenkarussell "Wellenflug"

Das Kettenkarussell "Wellenflug" dreht jedes Jahr auf dem Augsburger Plärrer seine Runden. Auch zum Osterplärrer 2023 rückt der Kettenflieger an. Foto: Julia Paul

die beiden Autoscooter

Auch eine Geisterbahn darf auf dem Augsburger Plärrer nicht fehlen. Zum Osterplärrer 2023 kommt die "Fahrt zur Hölle" auf das Plärrergelände. Aufwändig dekorierte Themenzimmer teilen sich in dem schaurigen Fahrgeschäft auf zwei Etagen auf. Während Besucherinnen und Besucher hindurchfahren, gibt es Nebel-, Sound- und Lichteffekte.

Mit dem "Skater" besucht ein alter bekannter den Plärrer. Das Hochfahrgeschäft hat auf dem Augsburger Osterplärrer 1997 nämlich seine Premiere gefeiert und war seitdem einige Male auf Schwabens größtem Volksfest zu Gast.

Auch das Rundfahrgeschäft "Ghost Rider" kennen treue Plärrerfans bereits. Mit seitlich schwingenden und sich überschlagenden Gondeln werden die Fahrgäste auf bis zu 100 Stundenkilometer beschleunigt.

Weitere Attraktionen auf dem Augsburger Plärrer

Wem die Action in Achterbahn, Karussells und Autoscootern zu viel ist, der wird sich über die beiden Laufgeschäfte des Osterplärrers 2023 freien: Im "Dschungel Camp" erstreckt sich ein Laufweg von 232 Metern auf vier Ebenen. Das "Coco Bongo" ist eine Kombination aus Glaslabyrinth und einem Weg mit sportlichen Hürden. Auf diesem warten Gleichgewichtsübungen wie eine wackelnde Treppe, eine rollende Brücke oder eine drehende Tonne auf die Besucherinnen und Besucher.

Wer sich auf dem Plärrer in Augsburg setzen und zurücklehnen möchte, hat dazu nicht nur in den Bierzelten Binswanger & Kempter und Schaller die Möglichkeit. Auf dem Plärrer ist auch ein 7D-Kino vor Ort.

Der Augsburger Plärrer ist ein Volksfest für Familien, deshalb gibt es auch mehrere Fahrgeschäfte für Kinder. Foto: Julia Paul

Fahrgeschäfte für Kinder auf dem Osterplärrer 2023

Auch für die kleinsten Plärrerbesucherinnen und Plärrerbesucher gibt es eigene Attraktionen auf dem Volksfestplatz. Dazu gehören neben einem Bungee-Trampolin die beiden Kinderkarusselle "Kinderparadies" und "Circus-Karussell", die Autoschleife "Orient-Express" und weitere Kinderfahrgeschäfte wie "Samba" oder das "Zauberschloss". Außerdem können Familien Lose ziehen, Bälle und Pfeile werfen sowie Ballons kaufen.