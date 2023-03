Das ist der Augsburger Plärrer zu Ostern 2023

Bald ist wieder Plärrer in Augsburg! Welche Fahrgeschäfte und Programmpunkte zum Augsburger Osterplärrer 2023 auf das Plärrergelände locken? Erste Infos ...

Das Gögginger Frühlingsfest ist Augsburgs erstes Volksfest der Saison; der Augsburger Plärrer, der schon bald folgt, Schwabens größtes. Zweimal im Jahr findet er statt und lockt laut Angaben des Schwäbischen Schaustellerverbands e.V. bis zu 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher auf das Plärrergelände vor den Toren der Stadt.

Dazu verwandeln die Schaustellerinnen und Schausteller den Parkplatz in einen Vergnügungspark. Autos weichen der Achterbahn, alle Mitarbeitenden zünden den Turbo. Innerhalb von zwei Wochen ist der Plärrer auf dem Kleinen Exerzierplatz aufgebaut. Die Festzelte benötigen etwas länger. Ihre Gerüste stehen schon, schließlich geht es bald los.

Die Bierzelte für den Augsburger Osterplärrer 2023 werden auf dem Kleinen Exerzierplatz schon aufgebaut. Am Ostersonntag, 9. April 2023, geht´s los! Foto: Julia Paul

Eröffnung des Augsburger Plärrers 2023 am Ostersonntag

Am Ostersonntag, 9. April 2023, startet der Augsburger Osterplärrer. Ab 11 Uhr können Besucherinnen und Besucher in den Festzelten frühschoppen oder auf dem Platz die Fahrgeschäfte testen. Um 17 Uhr eröffnet Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber das Volksfest offiziell, indem sie im Bierzelt der Wirtsfamilien Binswanger und Kempter das erste Fass ansticht.

Wenn o´zapft is, gelten für den Plärrer in Augsburg vom 9. bis 23. April 2023 folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag : von 12 bis 23 Uhr

von 12 bis 23 Uhr Freitag: von 12 bis 23.30 Uhr

von 12 bis 23.30 Uhr Samstag : von 10.30 bis 23.30 Uhr

von 10.30 bis 23.30 Uhr Sonntag und an Feiertagen: von 10.30 bis 23 Uhr

Für den Osterplärrer einen Tisch im Bierzelt reservieren

Im Binswanger Zelt sind am Ostersonntag, 9. April, sowie an beiden Mittwochen, Donnerstagen, Freitagen und Samstagen keine Reservierungen mehr möglich.

Das Schaller Zelt hat seine Reservierungsbedingungen zum Augsburger Osterplärrer 2023 aktualisiert. Wer einen Tisch möchte, braucht ein Kundenkonto. Außerdem fällt für die Freitage und Samstage eine Vorab-Gebühr an. Im Schaller Treff und in einigen Boxen ist ein Mindestverzehr von 200 Euro pro Tisch in Form eines Couchers nötig. Diesen können Besucherinnen und Besucher sowohl für Speisen als auch für Getränke einlösen.

Fahrgeschäfte und Programm zum Plärrer in Augsburg

Welche Fahrgeschäfte zum Osterplärrer 2023 auf dem Plärrergelände zu Gast sind, verraten die Verantwortlichen des Schwäbischen Schaustellerverbands e.V. demnächst in einer Pressekonferenz.

Was schon feststeht, ist die Antwort auf die Frage: Welche Band spielt wann in welchem Zelt?

Binswanger Zelt Schaller Festzelt Sonntag, 9. April 2023 Die Eslarner Ohlala Montag, 10. April 2023 Allgäu Power S.O.S. Partyalarm Dienstag, 11. April 2023 Dolce Vita The Mannish Boys Mittwoch, 12. April 2023 Münchner G’schichten Lausbuam Donnerstag , 13. April 2023 Die Störzelbacher Die Hausband Freitag, 14. April 2023 Ois Easy Joe Williams Samstag , 15. April 2023 Musikuss Ohlala Sonntag, 16. April 2023 Allgäu Power The Mercuries Montag, 17. April 2023 Volxxbeat Mountain Crew Dienstag, 18. April 2023 Freibier Starmix Mittwoch, 19. April 2023 Partyräuber Joe Williams Donnerstag , 20. April 2023 Königlich Bayrisches Vollgas Orchester Die Hausband Freitag, 21. April 2023 Die Störzelbacher Mountain Crew Samstag , 22. April 2023 Ois Easy S.O.S. Partyalarm Sonntag, 23. April 2023 Dolce Vita verschiedene Brass-Bands

Bierpreis zum Tag des Bieres gesenkt!

An den Plärrer-Mittwochen, 12. und 19. April 2023, steht im Binswanger Zelt der "Tag des Bieres" an. Die Maß kostet dann nur 7,50 Euro. An den Dienstagen, 11. und 18. April 2023, sind die Goißen reduziert.

Im Schaller Zelt gibt es ein Pendant. Im Rahmen der Aktion "Knaller im Schaller" sind auch hier die Maßen Bier an den Mittwochen vergünstigt. Am Dienstag, 18. April, lockt ein anderes Highlight in das Bierzelt – und zwar die Wahl des Plärrergirls 2023.

Kinder- und Familientag auf dem Osterplärrer

Wie gewohnt, findet mittwochs auf dem Plärrergelände auch ein Kinder- und Familientag statt. An den Fahrgeschäften gibt es Rabatte, an den Imbissbuden Sonderangebote. Auch die Festzelte beteiligen sich: Am 12. April 2023 tritt im Festzelt Binswanger das oberbayerische Marionetten-Theater mit "Die Mondrakete" auf. Am 19. April 2023 gibt es eine Kinderparty mit Musik von der Band "Die Donikkl Crew".

Weitere Mottotage:

Hendl-Tag im Binswanger Zelt am Montag, 17. April 2023

Tag der Betriebe im Schaller Zelt am Donnerstag , 13. und 20. April 2023

Seniorennachmittag der Stadt Augsburg auf dem Plärrer

Der Seniorennachmittag findet am Dienstag, 18. April 2023, statt. Seniorinnen und Senioren der Stadt Augsburg können im Vorfeld wieder Gutscheine erwerben. Details werden noch verkündet.

Frühschoppen in den Festzelten des Osterplärrers

Sich am späten Vormittag in einem Wirtshaus – oder auf dem Augsburger Plärrer im Bierzelt – zu treffen, hat in Bayern Tradition. Auch das Binswanger und das Schaller Zelt laden zum Frühschoppen auf dem Osterplärrer ein. Los geht´s am Ostermontag, 10. April 2023. Das Programm im Binswanger Zelt startet ab 11 Uhr mit Lukas Bruckmeyer und seinen Böhmischen Kameraden. Mittags steht Ochs vom Spieß auf der Karte des Festzelts. Zur selben Zeit unterhalten im Norden des Geländes, im Schaller Zelt, die Banater Schwaben mit Blasmusik.

Keine Woche später, steht am Samstag, 15. April 2023, die nächste Gelegenheit zum Frühschoppen auf dem Plärrer an. Im Festzelt Binswanger gibt es ab 11 Uhr Weißwurst und ofenfrischen Leberkäse zu Musik der Stadtkapelle Gersthofen. Das Schaller Zelt lädt ab 12 Uhr zu Unterhaltung mit der Siebenbürger Blaskapelle e.V. ein. Am nächsten Tag, Sonntag, 16. April 2023, geht es weiter – im Binswanger Zelt mit Musik von "Blech & Co." sowie Ochs vom Spieß, im Schaller Zelt ab 11 Uhr mit "Blas & Band".

Am letzten Plärrer-Wochenende spielen im Binswanger Zelt die schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen und Kurt Pascher mit seinen Böhmerwalder Musikanten, im Schaller Zelt die Biberbacher Blasmusik und die SGL Werkskapelle zum Frühschoppen.

Erstes Brass-Festival auf dem Augsburger Plärrer

Zum krönenden Abschluss des Osterplärrers feiert das Schaller Zelt am Sonntag, 23. April 2023, eine Premiere: Bis 22 Uhr werden fünf Spitzen-Bands der Brass-Szene in dem Bierzelt für gute Stimmung sorgen.