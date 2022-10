Wertstoffhof und Mülldeponie in Augsburg - alle Infos

Wo ist der nächste Wertstoffhof in Augsburg? Welchen Müll nimmt die Deponie an? Wo Sie in Augsburg Müll entsorgen können und was es zu wissen gibt, erfahren Sie hier.

Die Gründe für das Aufsuchen eines Wertstoffhofes oder einer Mülldeponie sind vielfältig, auch wenn sie natürlich einen gemeinsamen Nenner haben: Die Müllentsorgung. Die Grünabfälle der Gartenarbeit müssen entsorgt werden, das Papier passt nicht mehr in die grüne Tonne oder der Schrank muss weggebracht werden - in allen Fällen schafft ein Besuch auf dem Wertstoffhof in der Nähe oder der örtlichen Mülldeponie Abhilfe.

In Augsburg nehmen diese städtischen Einrichtungen viele Arten von Müll entgegen, doch es gibt Grenzen und bestimmte Voraussetzungen, die es zu beachten gilt. Welchen Müll Sie auf den Wertstoffhöfen und Mülldeponien in Augsburg entsorgen können, ob das etwas kostet und was Sie mitbringen müssen, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Außerdem geben wir eine Übersicht der Wertstoffhöfe und Mülldeponien in Augsburg und deren Öffnungszeiten.

Wertstoffhof in Augsburg – Standorte und Öffnungszeiten

Da sich die Arten des Mülls, der auf den Wertstoffhöfen entsorgt werden kann, zwischen den verschiedenen Standorten entscheidet, stellen wir zunächst die Standorte der Wertstoffhöfe und Mülldeponien im Augsburger Stadtgebiet und deren Öffnungszeiten vor. Wenn Sie einen Wertstoffhof in der Nähe suchen, nutzen Sie die Karte des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg (AWS), um die nächste Mülldeponie zu finden.

Wertstoffhof Holzweg in Augsburg-Oberhausen

Standort: Holzweg 32, 86156 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag & Sonntag geschlossen, Dienstag – Samstag von 8-12 Uhr und 13-15 Uhr

Wertstoffhof Unterer Talweg in Augsburg-Haunstetten

Standort: Unterer Talweg 89, 86179 Augsburg-Haunstetten

Öffnungszeiten : Montag & Sonntag geschlossen, Dienstag – Samstag von 8-12 Uhr und 13-15 Uhr

Wertstoffhof Oberer Auweg in Augsburg-Nord

Standort: Oberer Auweg 11, 86169 Augsburg-Firnhaberau

11, 86169 Augsburg-Firnhaberau Öffnungszeiten : Montag – Freitag von 8-12 Uhr und 13-16 Uhr, Samstag von 9-12 Uhr, Sonntag geschlossen

Mülldeponie Augsburg-Nord

Standort: Oberer Auweg 11, 86169 Augsburg-Firnhaberau

11, 86169 Augsburg-Firnhaberau Öffnungszeiten : Montag – Freitag von 8-12 Uhr und 13-16 Uhr, Samstag & Sonntag geschlossen

Wertstoffhof Johannes-Haag-Strasse in Augsburg-Innenstadt

Standort: Johannes-Haag-Straße 29, 86156 Augsburg-Innenstadt

29, 86156 Augsburg-Innenstadt Öffnungszeiten : Montag & Sonntag geschlossen, Dienstag - Samstag von 8 - 12 Uhr und 13 - 15 Uhr, Donnerstag zusätzlich bis 18 Uhr geöffnet

Wertstoffhof in Augsburg – Welcher Müll wird angenommen?

Bei der Müllentsorgung in Augsburg auf einem der Wertstoffhöfe oder der Mülldeponie gibt es einiges zu beachten, denn es wird nicht jeder Müll angenommen. Restmüll beispielsweise kann nicht abgegeben werden. Zusätzlichen Restmüll entsorgen Sie in Augsburg mit Hilfe von grauen Abfallsäcken (70 Liter, 5.50 €), die am Tag der Tonnenleerung neben die graue Tonne gestellt werden können.

An allen Wertstoffhöfen in Augsburg können die folgenden Wertstoffe entsorgt werden:

Papier & Kartonagen

Verkaufsverpackungen ( Kunststoff , Metall , Verbundstoff)

, , Verbundstoff) Hartkunststoffe

Metalle (teilweise auch an Wertstoffinseln)

Unbelastetes Holz

Sperrmüll

Grünabfälle

Elektrogeräte & Datenträger (teilweise auch an Wertstoffinseln)

& Datenträger (teilweise auch an Wertstoffinseln) Leuchtmittel, Batterien & Akkus

Altkleider & Schuhe – In Säcken (teilweise auch an Wertstoffinseln)

Tonerkartuschen und Tintenpatronen

Zusätzlich können auf dem Wertstoffhof Oberer Auweg auch Nachtspeicherheizgeräte abgegeben werden, insofern Sie unzerlegt sind und reißfest in Kunststoff verpackt sind.

Mineralische Abfälle sind ein Fall für die Deponie Augsburg-Nord, jedoch ist die Müllentsorgung kostenpflichtig. Die Gebühren sind per EC-Karte zu entrichten. Weitere Informationen zu den Preisen, die Sie für das Entsorgen des Mülls auf einem Wertstoffhof in Augsburg bezahlen müssen, erhalten Sie weiter unten.

Die angenommenen Abfälle der Mülldeponie Augsburg-Nord beinhalten:

Asbestabfälle

Belasteter Bodenaushub und belasteter Bauschutt

Straßenaufbruch, der Teer enthält

Abfälle , die beim Wegebau anfallen

, die beim Wegebau anfallen Künstliche Mineralfasern (z.B. Glas-, Mineral- und Steinwolle)

Wertstoffinseln in Augsburg - Entsorgung von Altglas, Textilien, Elektrogeräten und Metallen

Bei manchen Wertstoffen können Sie sich den Weg zum Wertstoffhof oder der Mülldeponie sparen, da Sie stattdessen eine der vielen Wertstoffinseln nutzen können. Um den nächstgelegenen Container zu finden, nutzen Sie am besten die interaktive Karte der AWS. Dort sehen Sie auch, welche Arten von Container Sie an den jeweiligen Standorten vorfinden. Dazu gehören die folgenden Container:

Unter den einzelnen Links finden Sie auch eine genaue Liste der Dinge, die Sie in den Containern entsorgen dürfen und welche nicht.

Wertstoffhof in Augsburg - Was kostet die Müllentsorgung in Augsburg an einem Wertstoffhof?

Bei der Stadt Augsburg können Sie im Stadtrecht die aktuellen Gebühren eingesehen werden. Dazu öffnen Sie unter Punkt 7 "Öffentliche Einrichtungen" die "Abfallwirtschaftsgebührensatzung".

Generell fällt für die Anlieferung von Wertstoffen keine Gebühr an, insofern der Müllverursacher aus dem Stadtgebiet Augsburg kommt. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihren Personalausweis, die Nebenkostenabrechnung, den Grundsteuer- oder Abfallwirtschaftsgebührenbescheid mitbringen. Allerdings gilt eine Grenze für die Menge des Abfalls: Haushaltsübliche Mengen und die Anlieferung darf nur in einem Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht von maximal 3.5 Tonnen erfolgen.

Die kostenpflichtige Entsorgung von Müll auf der Deponie in Augsburg richtet sich nach der Art, Menge des Mülls:

je angefangene 100 Liter Mineralfasern: 5,00 €

allgemein einschließlich Asbest bis 100kg: 14,00 €

je Gewichtstonne Asbest: 140,00 €

je Gewichtstonne Mineralfasern: 480,00 €

je Gewichtstonne verunreinigte Abfälle : 115,00 €

: 115,00 € je Gewichtstonne Humus, Lehm, etc. (Abdeckmaterial): 20,00 €

je Gewichtstonne Schotter, Kies, Fräsgut: 10,00 €

Sondermüll in Augsburg entsorgen - Wo kann ich meinen Sondermüll abgeben?

Mancher Müll darf weder in einer der vier Tonnen, noch auf den Wertstoffhöfen oder der Mülldeponie abgegeben werden. Deshalb veranstaltet die AWS regelmäßige Wertstoff- und Sondermülltage, an denen der für Mensch oder Umwelt schädliche Müll angenommen wird.

Auf der Seite der AWS können Sie die aktuellen Termine für die Entsorgung Ihres Sondermülls in Augsburg erfahren. Die Abgabe erfolgt an den Wertstoffhöfen Unterer Talweg und Holzweg.

Wertstoffhof in Augsburg - Abholung von Sperrmüll und Grünabfällen beantragen

Sie können Ihren Sperrmüll und Ihr Grüngut entweder selbst zu einem Wertstoffhof in der Nähe bringen und dort entsorgen, oder die Abholung beantragen. Dies funktioniert online oder telefonisch unter 0821/3244884 zu den folgenden Sprechzeiten: Montag - Mittwoch von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Donnerstag von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr und Freitag von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr. Auch hier gilt: Bezahlen Sie Abfallwirtschaftsgebühren an die Stadt Augsburg, ist die Abholung für Sie kostenfrei. Welche Kriterien Sie beim Vorbereiten des Sperrmülls oder der Grünabfälle zur Abholung beachten müssen finden Sie detailliert auf der Webseite der AWS.

(AZ)