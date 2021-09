Wertingen

04.09.2021

"Haarscharf an meiner Nase vorbei": Als bei Wertingen eine Gewehrkugel einschlug

Riesiges Glück hatte 1945 eine Wertingerin. Beim Gefecht zwischen Wehrmachtssoldaten und den Amerikanern verirrte sich ein Geschoss und schlug in ihrem Haus ein. Gottseidank nur in einem Buch, das nun im Besitz des Wertinger Heimatmuseums ist.

Plus Bei dem Gefecht von Wehrmachtssoldaten gegen die einmarschierenden Amerikaner verirrte sich ein Geschoss und schlug in einem Haus in der ehemaligen Wertinger Gartenstraße ein.

Von Cornelius Brandelik

Unscheinbar wirkt das in einem Filmdöschen im Depot des Heimatmuseums aufbewahrte Objekt des Monats September: ein Projektil, das in einem Stück beschriebenem Papier eingerollt ist. Fein säuberlich sind darauf Situation und Wirkung des Geschehens notiert:

