Wertingen

vor 37 Min.

Grasplantage in Wertinger Wohnung fliegt auf

In einer Wohnung in Wertingen fand die Polizei eine Menge „Gras“ – 20 ausgewachsene und erntereife Cannabispflanzen.

Plus Die Beamten nehmen mehrere junge Personen fest. Der Grund für den Ermittlungserfolg war ein Tipp.

Im Landkreis gelang der Polizei ein Schlag gegen den Drogenhandel mit einem nicht alltäglichen Fund in Wertingen. Die Beamten erhielten einen Tipp und wurden so auf eine Wohnung in Wertingen aufmerksam, die daraufhin von Einsatzkräften durchsucht wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen