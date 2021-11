Wertinger Chefarzt verlässt das Kreiskrankenhaus

Plus Der Internist und Kardiologe Dr. Franz von Hoch zieht Ende des Jahres die Konsequenzen aus der Neuausrichtung der beiden Kliniken im Landkreis Dillingen

Chefarzt Franz von Hoch verlässt zum 31. Dezember dieses Jahres das Wertinger Krankenhaus. Er scheidet im Zug der Neuausrichtung der beiden Kreiskliniken (wir berichteten) aus. Mehr als ein Jahrzehnt prägte Dr. med. von Hoch, Internist und Kardiologe, die Hauptabteilung Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie an der Kreisklinik Wertingen.