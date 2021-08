Die Probleme der beiden Krankenhäuser Dillingen und Wertingen

Plus Operationen müssen zurückgestellt und Betten freigehalten werden. Trotzdem ist das Minus in Dillingen und Wertingen niedriger als erwartet. Zu der guten Nachricht gesellt sich aber eine schlechte.

Rekordverdächtige 5,8 Millionen Euro betrug das Defizit der beiden Krankenhäuser Dillingen und Wertingen im Jahr 2019. Doch wer dachte, im Coronajahr 2020 fiele das Defizit noch höher aus, sah sich getäuscht. Dabei mussten in jedem Lockdown geplante Operationen abgesagt werden.