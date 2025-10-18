AKW Pfaffenhofen verhindert: „Veteranen“ feiern Wiedersehen

Es ist eine Art Ehemaligentreffen im Rahmen der Dillinger Landkreis-Kulturtage im Alten Kino in Buttenwiesen. Viele, die vor vier Jahrzehnten erfolgreich gegen ein Atomkraftwerk in Pfaffenhofen gekämpft haben, feiern am Donnerstagabend Wiedersehen. Der Saal bei den Kinofreunden Buttenwiesen ist so voll, dass etwa 50 Interessierte auf eine Wiederholung der Vorführung eineinhalb Stunden später vertröstet werden. Zu sehen ist der Film „Heimat statt Profit“, den Waldemar Hauschild 1984 im Zusamtal gedreht hat.

Der einstige AKW-Gegner Franz Käsinger aus Pfaffenhofen hat den Streifen aufgetrieben. Denn er hatte einen alten Bericht der Wertinger Zeitung gelesen, dass zwei Münchner einen Film über den Widerstand gegen das AKW im Donauried gedreht hatten. Und in dem Artikel stand auch der Namen Waldemar Hauschild. Käsinger recherchierte im Netz, stieß auf den Kameramann und fragte, ob es denn besagten Film noch gibt. Hauschild sagte, es müsse schon irgendetwas bei ihm im Keller rumliegen. Einige Zeit später schrieb er eine Mail an Käsinger mit der Mitteilung: „Ich hab ihn.“

Alois Sailer sagt zur Überraschung aller: „Ich hab’ die Kopie“

Waldemar Hauschild zeigt sich über den Andrang im Alten Kino überwältigt. Nach mehr als vier Jahrzehnten sei es unglaublich, dass sich „so viele Menschen für Heimatgeschichte interessieren“. Auch Kulturtage-Geschäftsführerin Lydia Edin staunt über den großen Zulauf. Der Filmemacher entschuldigt sich für die schlechte Qualität des Streifens, denn es sei eine Kopie von der Kopie. Da sorgt Heimatdichter Alois Sailer, einer der beiden Protagonisten des Widerstands, für die ersten Lacher im Saal. „Ich hab’ die Kopie“, versichert der 89-Jährige.

„Die Mehlprimeln“ singen: „Es geht um unser schönes Donauried“

Der Dokumentarfilm „Heimat statt Profit“ zeigt gleich zu Beginn, welche Großprojekte schon im Donauried geplant waren. Die Palette reicht von einem Bombenabwurfplatz über eine Magnetschwebebahn bis eben zu jenem Atomkraftwerk, das zunächst in Rehling bei Augsburg und zu Beginn der 1980er Jahre in Pfaffenhofen geplant war. Im Mittelpunkt des 45-minütigen Film stehen Landwirt und Heimatdichter Alois Sailer und der inzwischen verstorbene Präsident der Schutzgemeinschaft Donauried, der Tierarzt Dr. Jochen Meyen. Die Bilder aus längst vergangenen Tagen schaffen immer wieder ein Bewusstsein, wie kostbar dieses Donauried ist. Und die Musikkabarett-Gruppe „Die Mehlprimeln“ verstärkt diese Botschaft mit einem Refrain: „Es geht nicht um Geld und Profit, es geht um unser schönes Donauried.“

Icon vergrößern Ein Riesenandrang herrschte am Donnerstagabend im Alten Kino in Buttenwiesen bei der Vorführung des Films "Heimat statt Profit". Gekommen waren auch Akteure von damals – (von links) Dr. Kurt Michl, Regisseur Waldemar Hauschild, Alois Sailer, Franz Käsinger – und die Geschäftsführerin des Vereins DLG – Kultur und Wir, Lydia Edin. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Riesenandrang herrschte am Donnerstagabend im Alten Kino in Buttenwiesen bei der Vorführung des Films "Heimat statt Profit". Gekommen waren auch Akteure von damals – (von links) Dr. Kurt Michl, Regisseur Waldemar Hauschild, Alois Sailer, Franz Käsinger – und die Geschäftsführerin des Vereins DLG – Kultur und Wir, Lydia Edin. Foto: Berthold Veh

Der Erfolg des Widerstands, das wird in dieser Dokumentation deutlich, ist im Zusammenhalt der Landwirte begründet, die ihre Grundstücke nicht an den RWE-Konzern verkauft haben. „Wer verkauft, verrät die Heimat“, heißt es auf Plakaten. Man sieht, wie Jochen Meyen einst politisch unter Druck geriet und sich in der Auseinandersetzung juristisch verantworten musste. Mehrfach wird der Tierarzt mit den Worten zitiert, dass Politiker einen Sachverhalt geistig genau durchdringen müssten, um zu führen – und nicht zu verführen. Ein RWE-Sprecher wird am Ende des Films interviewt. Er räumt ein, dass es bisher nicht gelungen sei, „den Standort in unser Eigentum zu bringen“.

Das Donauried – „eine Landschaft, die sich nicht aufdrängt“

Interessant sind auch die etwa 15 Minuten langen Filmschnipsel, die ebenfalls gezeigt werden. Hier ist etwa Franz Käsinger in jungen Jahren zu sehen, oder auch Stephan Bachter, heute Geschichtslehrer am Dillinger Sailer-Gymnasium. Der Historiker sitzt ebenfalls im Publikum. „Du hast damals schon Fotovoltaik vorgeschlagen“, sagt Hauschild. Und Bachter erinnert an Horst Sterns Magazin „Natur“. Darin sei damals das Donauried beschrieben worden als „eine Landschaft, die sich nicht aufdrängt, nicht gemütsschlüpfrig und süffig ist“.

Bewegt ist an diesem Abend auch Dr. Kurt Michl, einst Zweiter Vorsitzender der Schutzgemeinschaft. „Wir hatten mit unseren Argumenten recht“, sagt der Allgemeinmediziner. In Gundremmingen würden jetzt zwar die Kühltürme abgerissen, die Castoren mit dem Atommüll stünden aber immer noch dort herum. „Wir haben kein Endlager“, stellt Michl fest. Er sei glücklich, dass dem Donauried bei Buttenwiesen ein AKW erspart geblieben sei. Er sei aber auch traurig, dass viele Kämpfer von damals inzwischen nicht mehr leben.

Die Wertingerin Inge Ortlieb, die einst Protokolle schrieb, sagt, dieser Rückblick mache sie glücklich. „Das Donauried bei uns ist nach wie vor eine Kostbarkeit“, betont Ortlieb. „Ich bin sehr bewegt“, sagt auch die Holzheimerin Sonja Auerbach, als sie das Alte Kino verlässt. Die Qualität der Aufnahmen von der Landschaft im Donauried sei einfach umwerfend gewesen. Regisseur Hauschild sagt abschließend: „Erst 1999 wurde im Übrigen der AKW-Standort Pfaffenhofen per Kabinettsbeschluss gestrichen.“