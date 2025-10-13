Bestseller-Autorin Lena Johannson liest in Wertingen

Buchtitel wie „Coco und die Revolution der Mode“, „Die Frauen vom Jungfernstieg“ und noch viele weitere dürften so manchen Leser und manche Leserin an die bekannte Schriftstellerin Lena Johannson denken lassen. Im Rahmen der Landkreiskulturtage 2025 kommt die Bestsellerautorin nach Wertingen. Die Zusamstadt kenne sie noch nicht. Aber sie freue sich sehr, auch hier auf Entdeckungsreise zu gehen und die Leser und Leserinnen vor Ort kennenzulernen, sagt die Schriftstellerin.

Ihren Traumberuf hat Johannson im Schreiben gefunden

„Ich habe meinen Traumberuf im Schreiben gefunden“, erzählt Lena Johannson, die vor Kurzem ihren 58. Geburtstag feiern konnte. Verbracht habe den Tag ruhig und entspannt mit ihrem Mann – als Ausgleich zu ihren vielen Reisen. Den Anlass hätten sie mit einem schönen Abendessen gefeiert und auch ein bisschen Meerluft geschnuppert, da sie auch nicht weit von der Küste entfernt wohne. Genauer gesagt in Ratekau, das in der Lübecker Bucht liegt. Gebürtig ist die Autorin in Schleswig-Holstein, in der Nähe von Hamburg.

Sie selbst beschreibt sich in vielen Dingen als einen eher langsamen Menschen, außer beim Schreiben und Reden, hier sei sie in ihrem Element. Zudem sei sie sehr kreativ und naturverbunden, was sehr gut zu ihrem Beruf passe. „Es ist ein großes Geschenk, Ideen, die mir in den Kopf schießen, auch umsetzen zu können“, sagt die Schriftstellerin. In einem Redaktionsbüro habe sie das journalistische Handwerk gelernt. Danach arbeitete sie als Freie Journalistin mit dem Schwerpunkt Reisereportagen. Für einen Freund wollte sie eigentlich dessen Texte zu einem Verlag bringen. Wie das Schicksal so spielt, kam sie auf die Idee, Sachbücher zu schreiben. Doch einen Roman herauszubringen, sei ein Traum gewesen. Der wurde aber mit ihrem ersten Buch „Das Marzipanmädchen“ Realität. Daraufhin folgten viele weitere Romane. „Extrem fasziniert war ich bei der Geschichte von der Malerin des Nordlichts“, berichtet Johannson.

Mittlerweile gibt sie 30 bis 35 Lesungen im Jahr

Eine Lesetour startete die Autorin jetzt bei der Frankfurter Buchmesse. Über Bochum und Pforzheim ging es runter in den Süden – und nun auch nach Wertingen. Am kommenden Montag, 20. Oktober, wird sie ab 19 Uhr in der Kreisbücherei aus ihrem Roman „Clara und Rilke – eine Liebe zwischen Worten und Farben“ lesen. Eine bewegende Liebesgeschichte zwischen Dichter Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff in der Künstlerkolonie Worpswede. Als Rilke die junge Bildhauerin Westhoff kennenlernt, ist er fasziniert von ihrer Schönheit und Leidenschaft für Kunst. Clara ist begeistert von seinen Gedichten. Zwischen den beiden entwickelt sich eine intensive Liebe, die sich nicht nur über alle Konventionen hinwegsetzt, sondern auch Inspiration bietet für einige der bis heute schönsten Liebesgedichte.

Die Bestsellerautorin ist selbst gelernte Buchhändlerin. Bereits in der Schule hatte sie Werke von Rilke kennengelernt. In jungen Jahren war Johannson bereits vom Gedicht „Der Panther“ fasziniert. „Das war ein Schlüsselmoment“, stellt die Autorin fest. Das Gedicht habe sie inspiriert. Den Inhalt könne man sich bildlich vorstellen. Als Johannson in Worpswede nördlich von Bremen war, wo der Roman spielt, wollte sie diese Geschichte unbedingt niederschreiben.

Beim Leseabend in Wertingen werde sie einige Passagen aus dem „Rilke Projekt“ einspielen. Das Musiker- und Produzententeam Schönherz und Fleer habe Musik zu den Gedichten Rilkes komponiert. „Dies ist sehr gelungen und eine tolle Ergänzung zu meiner Lesung“, schwärmt Johannson. Es werde ein wunderbares Zusammenspiel aus Literatur und Musik geben.

Info: Karten im Vorverkauf (acht Euro) gibt es im Netz unter kulturundwir.de oder per Mail an karten@kulturundwir.de. Veranstalter des Abends ist die Kreisbücherei unter der Leitung von Jana Besold.