„Kugelberg“: Fünf neue Bauplätze für Binswangen in Aussicht

Weil die Gemeinde Binswangen das bestehende Baugebiet „Kugelberg“ um fünf Bauplätze erweitern möchte, müssen sowohl der Bebauungsplan als auch der Flächennutzungsplan geändert werden. Darum ging es in der Sitzung des örtlichen Gemeinderats in dieser Woche. Wie Bürgermeister Anton Winkler (Freie Wählergemeinschaft) unserer Redaktion im Nachgang mitteilt, werden folglich die Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit beteiligt. Ablaufen soll dieser nächste Schritt in den kommenden vier Wochen.

In Binswangen ist die Zahl der Grundschülerinnen und -schüler gewachsen

Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung in Binswangen war die Bestellung eines weiteren Verbandsrates inklusive Stellvertreter für den Schulverband der Wertinger Grundschule. Zum Haupthaus in der Zusamstadt gehören auch die Außenstellen in Gottmannshofen und eben in Binswangen. Steige hier die Anzahl der Kinder über 50, so Winkler, müsse neben ihm als Rathauschef ein weiterer Verbandsrat bestimmt werden. Die Wahl fiel hierbei auf die Gemeinderätin Erika Heindel (Grüne). In der Vergangenheit, als die Marke 50 von Schülerinnen und Schülern schon einmal geknackt war, hatte sie die Position bereits inne. Als ihr Stellvertreter wurde Thomas Wippel (CSU) bestellt.